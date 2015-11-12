Москва, 12 ноября, 2015, 03:56 — ИА Регнум. КПРФ предлагает ввести санкции против организаций, причастных к разжиганию допингового скандала вокруг российских легкоатлетов, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (WADA). C соответствующей инициативой к премьер-министру Дмитрию Медведеву обратились депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей Обухов, передаёт «Русская служба новостей».

rusvesna.su Санкции

Как считают парламентарии, Всемирное антидопинговое агентство разжигает вокруг допингового дела дополнительный ажиотаж, и потому деятельность его сотрудников следует ограничить.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями спортивных федераций 11 ноября поручил министру спорта Виталию Мутко организовать собственное расследование по допинговому скандалу в российской лёгкой атлетике, обеспечив при этом «самое открытое профессиональное сотрудничество с международными организациями».

Напомним, что информационная атака на российских спортсменов началась в декабре 2014 года, когда немецкий телеканал ARD выпустил в эфир документальный фильм, в котором рассказывается о систематическом применении допинга российскими легкоатлетами. Каких-либо предметных доказательств в фильме не содержится.

В начале ноября WADA выпустило доклад, в котором рекомендовало пожизненно отстранить пять российских легкоатлетов, четырёх тренеров по лёгкой атлетике и врача российской легкоатлетической сборной.

Агентство также отозвало аккредитацию у Московской антидопинговой лаборатории, которая якобы умышленно уничтожила полторы тысячи проб российских спортсменов на допинг. Причём, по утверждению WADA, манипуляции с допинг-пробами атлетов проводились по приказу Виталия Мутко. Сам министр назвал эти обвинения бездоказательными и политически мотивированными. В Кремле также отметили, что доклад Всемирного антидопингового агентства является голословным.