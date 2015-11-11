Лозанна, Швейцария, 11 ноября, 2015, 23:46 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация не может запретить сборной Российской Федерации принимать участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Заявление Баха передает Associated Press сегодня, 11 ноября.

kaz.tengrinews.kz Томас Бах — Глава Международного олимпийского комитета

Бах отметил, что у МОК нет соответствующих полномочий, чтобы принять решение об отстранении Российской Федерации от Олимпийских игр 2016 года.

Что касается допингового скандала в российской легкой атлетике, то Бах уверен, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла необходимые меры.

Глава МОК уточнил, что как только комитет получит ответ от IAAF, то будет принято решение о распределении или изъятии медалей российских легкоатлетов. При этом Бах надеется, что IAAF защитит спортсменов, которые не применяли допинг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в уничтожении результатов тестов на допинг российских легкоатлетов после Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

По данным WADA российское министерство спорта и ФСБ якобы потребовали от РУСАДА удалить положительные допинг-пробы российских легкоатлетов. Стоит отметить, что министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко ранее заявил, что пробы удалялись согласно циркуляру WADA.