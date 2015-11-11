Москва, 11 ноября, 2015, 12:24 — ИА Регнум. Реализация региональных программ по капремонту провалена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Александр Бурков («Справедливая Россия») в ходе пленарного заседания. Парламентарий напомнил, что в 2015 году уже во всех регионах России стали реализовываться региональные программы капремонтов.

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«Сегодня, 11 ноября 2015 года, на большей части территории страны уже лежит снег, и самое время подвести промежуточные итоги реализации этой масштабной программы», — считает парламентарий.

Депутат привел «только самые характерные примеры, которые отражены в открытых источниках». Так, по словам Буркова, в Саратовской области отремонтировано 4 дома из 458 запланированных, в Омской области — 146 домов из 1 тысячи запланированных, в Мурманской области — 92 из 243, в Ивановской области — 150 из 550, в Бурятии — 32 из 400, Новгородской области — 105 из 306, в Ставропольском крае — 20 из 260, Хабаровском крае — 21 из 120.

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«Как мы видим, реализация программ не дотягивает и до 30% от запланированных. При этом собираемость средств по стране составляет около 70%. Иными словами, деньги — есть, а ремонта — нет», — резюмировал Бурков.