Москва, 11 ноября, 2015, 10:18 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает выпустить в продажу глобусы без Прибалтики в ответ на то, что в Эстонии выпустили глобус без России, передает корреспондент ИА REGNUM 11 ноября.

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«В Таллине в магазине игрушек продают глобус, где нет России. Маленькая нация, которую никто не знает, специально такую игрушку выпустила, чтобы здесь сегодня мы о них сказали: великая Россия заметила дурацкую игрушку-глобус без России», — сказал он.

Жириновский предлагает ответить Эстонии: «Давайте мы выпустим глобусы без Прибалтики, будет одна Калининградская губерния. От Калининградской области до Ленинградской. Скажут — малограмотные, что ли? Так и здесь — огромное пространство на Востоке — пустое. Все кончается в Эстонии, в Таллине. Маленькая несчастная нация, 1 млн эстонцев, хотят, чтобы о них говорили», — отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что в эстонский магазин детских игрушек поступил глобус, на котором не обозначена Россия. На этом же глобусе Евразия обозначена как две разные части света, сообщают СМИ.

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