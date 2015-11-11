Москва, 2 декабря, 2010, 20:09 — ИА Регнум. Заявления вице-премьера Молдавии по вопросам "реинтеграции" Виктора Осипова на саммите ОБСЕ в Астане идут вразрез с ранее взятыми на себя Молдавией обязательствами. Об этом говорится в распространенном 2 декабря комментарии МИД Приднестровья, передает корреспондент ИА REGNUM Новости.

"Оставляя на совести молдавской стороны уровень представительства на столь значительном форуме, не можем не отметить, что данные заявления идут вразрез с ранее взятыми на себя обязательствами Республикой Молдова, в том числе озвученными на недавней обзорной конференции по вопросам мер доверия и безопасности в молдавско-приднестровском урегулировании в городе Гармиш-Партенкирхен, - отмечается в комментарии МИД Приднестровья. - Необоснованные обвинения в адрес приднестровской стороны, очередные призывы к изменению формата миротворческой операции без учета итогов урегулирования, не могут не оказать влияние на взаимоотношения между двумя равными сторонами конфликта. Приднестровская сторона надеется, что в Кишиневе отдают отчет своим действиям и их последствиям".

Напомним, и.о. президента Молдавии Михаил Гимпу отказался от участия в саммите ОБСЕ в Астане, из-за того, что в повестку дня форума не был включен вопрос о выводе российских войск из Приднестровья. Представляющий на саммите Молдавию вице-премьер по вопросам "реинтеграции" Виктор Осипов в своем выступлении заявил, что молдавская сторона настаивает на немедленном выводе "чужих" войск с территории Приднестровья. Молдавский чиновник добавил, что Кишинев "готов принять регион под свою конституционную власть", для чего ОБСЕ должна убедить Тирасполь вернуться за стол официальных переговоров. В качестве дополнительного аргумента Осипов заявил, что на территории ПМР происходят "массовые нарушения демократических норм ОБСЕ". Молдавский вице-премьер также заявил, что действующий на Днестре миротворческий механизм давно выполнил свою задачу, и его необходимо реформировать в многостороннюю миссию под международным мандатом.

Справка ИА REGNUM Новости: Ограниченная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Обе составляющие российского военного присутствия в Приднестровье закреплены в статьях 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо "по согласию сторон", либо "в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон". Кроме того, в подписанном 18 марта 2009 года в Москве совместном заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России отмечается стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии и целесообразность ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ только после приднестровского урегулирования.