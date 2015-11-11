Приднестровье обвинило Молдавию в отказе от ранее взятых на себя обязательств
Москва, 2 декабря, 2010, 20:09 — ИА Регнум. Заявления вице-премьера Молдавии по вопросам "реинтеграции"
"Оставляя на совести молдавской стороны уровень представительства на столь значительном форуме, не можем не отметить, что данные заявления идут вразрез с ранее взятыми на себя обязательствами Республикой Молдова, в том числе озвученными на недавней обзорной конференции по вопросам мер доверия и безопасности в молдавско-приднестровском урегулировании в городе Гармиш-Партенкирхен, - отмечается в комментарии МИД Приднестровья. - Необоснованные обвинения в адрес приднестровской стороны, очередные призывы к изменению формата миротворческой операции без учета итогов урегулирования, не могут не оказать влияние на взаимоотношения между двумя равными сторонами конфликта. Приднестровская сторона надеется, что в Кишиневе отдают отчет своим действиям и их последствиям".
Напомним, и.о. президента Молдавии
Справка ИА REGNUM Новости: Ограниченная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики. Обе составляющие российского военного присутствия в Приднестровье закреплены в статьях 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо "по согласию сторон", либо "в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон". Кроме того, в подписанном 18 марта 2009 года в Москве совместном заявлении президентов Молдавии, Приднестровья и России отмечается стабилизирующая роль действующей в регионе российской миротворческой миссии и целесообразность ее трансформации в мирогарантийную операцию под эгидой ОБСЕ только после приднестровского урегулирования.