Белград, 11 ноября, 2015, 00:00 — ИА Регнум. Голосование на Генеральной конференции ЮНЕСКО против вступления Косово в организацию является «общей победой Сербии и России». Об этом говорится в заявлении председателя Сербской народной партии Ненада Поповича, текст которого поступил в редакцию ИА REGNUM.

alison.com ЮНЕСКО

«Сегодня весь сербский народ выражает самую глубокую признательность всем дружественным странам во главе с Россией, которые голосовали против приема ложного государства Косово в ЮНЕСКО», — заявил политик. По его словам, в результате голосования «духовность взяла верх над терроризмом».

«Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан и многие другие страны, проголосовавшие против приема Косова в ЮНЕСКО, показали себя истинными друзьями Сербии, которые сумели остаться верными защитниками идеалов международного права и встать на сторону правды, несмотря на оказываемое на них серьезное давление», — отметил Попович.

«Голосование в ЮНЕСКО должно открыть, наконец, глаза представителям официального Белграда и показать им наших настоящих друзей. Да, мы можем и должны сотрудничать со всеми, но называть своими друзьями мы можем только те страны, которые оказывают нам искреннюю поддержку, когда речь заходит о защите наших жизненно важных государственных и национальных интересов. Очевидно, что в их числе не может быть стран, всеми силами отстаивающих независимость Косова», — подвел итог политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе голосования 9 ноября заявку Косово поддержали 92 страны — частницы ЮНЕСКО, 50 выступили против, ещё 29 стран воздержались. Для принятия положительного решения требовалась поддержка не менее двух третей голосов, то есть 95 стран-участниц.

Напомним, что заявку на членство в ЮНЕСКО власти Косово подали в середине июля этого года. В августе стало известно, что ООН отказалась передавать в организацию заявку Косово, после этого запрос в ЮНЕСКО направила Албания.

Автономный сербский край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. На сегодняшний день регион признали в качестве независимой Республики Косово 108 из 193 государств — членов ООН, при этом его не признают два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия и Китай. Отказались признать Косово также 5 из 28 стран Евросоюза — Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.