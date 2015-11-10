Москва, 10 ноября, 2015, 20:22 — ИА Регнум. В Мосгордуме не исключают возможности обращения в суд, если алкоэнергетики вернутся на прилавки магазинов, заявил 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM депутат Мосгордумы («Единая Россия») Кирилл Щитов, комментируя инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене запрета на продажу алкогольных энергетических напитков.

Пресс-служба МГЕР Пикет против снятия запрета на продажу алкоэнергетиков

«Мы должны с правовой точки зрения решать вопрос, а единственной правовой процедурой для отмены данного закона в Москве — это суд. Если антимонопольная служба готова выйти в суд, мы также готовы к этому», — заявил Щитов.

Депутат напомнил, что в Краснодарском крае ФАС уже обращался в суд и проиграл дело по аналогичному вопросу.

«Я бы не отделял правовую и моральную сторону вопроса. Я не очень понимаю, почему ФАС действует в интересах производителей алкоэнергетиков. Не понятна логика, почему антимонопольная служба предлагает отменить запреты, которые в моем понимании носят абсолютно положительный характер и защищают здоровье граждан от вредных напитков. Поэтому мы уверены в своей правоте. Хочу напомнить, закон о запрете продажи алкогольных энергетиков — это не просто решение депутатов. Он был принят по инициативе «Молодой Гвардии» и поддержан многими общественными организациям. Это закон, за который проголосовало 80% москвичей на мероприятии «Активный гражданин», и сомнений в том, что закон принят в интересах жителей города, нет», — добавил Щитов.

Кроме того, в Москве 10 ноября у здания ФАС состоялась протестная акция в формате одиночного пикета с требованием недопущения снятия запрета на продажу алкоэнергетиков. Руководитель московского городского отделения ВОО «Молодая Гвардия» Игорь Давидович отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM, что на данный момент запрет на продажу данных напитков действует уже в 46 регионах РФ.

«Непосредственно в Московском регионе данный запрет вступил в силу 1 мая текущего года. Напомню, что до принятия законопроекта нашими активистами был организован сбор подписей по всей столице в поддержку инициативы о запрете алкоэнергетиков, и только за одну неделю свои подписи под инициативой оставили около 5 тыс. москвичей. Многие люди знают о пагубном влиянии таурина, кофеина и прочих вредных добавок, входящих в состав вышеуказанных напитков, и хотят защитить своих детей от соблазна их купить. Возвращение на прилавки магазинов данных напитков, несомненно повлечет за собой только негативные последствия для здоровье нашей нации! Мы и дальше будем проводить протестные акции, пока не добьемся окончательного четкого отказа в инициативе ФАС!» — заявил Давидович.

Ранее в ФАС предложили разрешить продавать алкогольные энергетические напитки. В ведомстве считают, что запрет на продажу данных напитков противоречит Конституции РФ и законам «О защите конкуренции» и «О торговле».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая 2015 года в столице запрещена реализация алкогольных энергетиков. Лица, нарушающие запрет, несут ответственность в соответствии с законодательством. Штраф для продавцов за продажу алкоэнергетиков доходит до 10 тысяч рублей с конфискацией продукции, а для юридических лиц — до 100 тысяч рублей с конфискацией.

Читайте также: В Москве продолжают продавать запрещенные алкоэнергетики: чиновник