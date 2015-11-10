Санкт-Петербург, 10 ноября, 2015, 14:19 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко об увеличении этажности новых школ в новостройках крупных российских городов. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил в своем Instagram пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня. 1563. Фрагмент

Свое предложение Полтавченко сформулировал в ходе селекторного совещания с председателем правительства о создании новых мест в общеобразовательных учреждениях.

«Премьер-министр поддержал предложение губернатора (Санкт-Петербурга) о возможном увеличении этажности вновь возводимых школ в новостройках крупных городов РФ до 5−6 этажей. Это позволит как увеличить число мест для школьников, так и сэкономить бюджетные средства», — написал Кибитов.

Согласно предложению петербургского градоначальника, на верхних этажах новых школ предлагается размещать актовые залы и кабинеты для занятий старшеклассников.

«Действительно, можно целый ряд технических помещений вынести на верхние этажи. А кроме того, никто не запрещает лифты поставить», — сказал премьер. По его словам, это позволит сэкономить бюджетные средства при строительстве новых школ.

Полтавченко также сообщил Медведеву о росте количества школьников в Петербурге. Сейчас в городе на Неве 421 024 ученика, к 2020 году в школах города будет учиться 468 696 детей и подростков.