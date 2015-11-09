Москва, 9 ноября, 2015, 20:25 — ИА Регнум. Российское военное ведомство пояснило, почему в последние дни снизилось количество боевых вылетов Воздушно-космических сил России в Сирии. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии. База «Хмеймим»

Он отметил, что в последние дни действительно снизилось количество боевых вылетов российских военных самолетов, участвующих в операции против террористов в Сирии. Это связано с тем, что российские самолеты стали поражать большее количество объектов террористов за один вылет.

«В течение последних дней интенсивность боевых вылетов нашей авиагруппы в Сирии была ниже обычного уровня. Однако количество целей на один вылет увеличилось», — заявил Конашенков.

Генерал пояснил, что раньше часть самолетов, совершавших боевые вылеты, выполняла задачи вскрытия и доразведки объектов террористов по данным, получаемым от представителей сирийской оппозиции, информационного центра в Багдаде и командования сирийскими правительственными войсками. Теперь такой необходимости нет, так как накоплен большой массив разведданных о расположении объектов террористов в Сирии.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября. Группировка военных самолетов ВКС РФ базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

ВКС РФ осуществляют комплексную поддержку с воздуха сирийской сухопутной армии, которая смогла перегруппировать свои силы и перейти в наступление на террористов по нескольким направлениям.