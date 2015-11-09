Санкт-Петербург, 9 ноября, 2015, 13:51 — ИА Регнум. Непростой путь до стадиона им обеспечит тотальное недофинансирование ремонта дорог. Об этом прямо говорят дорожные чиновники, такой вывод следует и из поправок, подготовленных Смольным ко второму чтению бюджета Петербурга. Законодательное собрание рассмотрит их через неделю.

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Тревожный звонок раздался в пятницу, 6 ноября, на расширенной коллегии городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Глава подведомственной КРТИ (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры) Дирекции транспортного строительства Сергей Морозов заявил: срочно нужны восемь миллиардов рублей, чтобы сократить к 2020 году количество разбитых дорог в два раза. Точнее — с 35 до 15%.

Программа ремонта городских дорог плотно увязана с предстоящим чемпионатом мира по футболу. А потому принципиально важно, чтобы львиная доля средств была выделена и освоена уже в 2016 году. Как ранее неоднократно подчеркивал глава КРТИ Сергей Харлашкин, в 2017-м, и тем более в 2018 году перекрыть и отремонтировать дороги в нужном объеме будет нереально. Из-за чемпионата и сопутствующих мероприятий большую часть дорожно-строительного сезона придется пропустить, иначе горожане и гости застрянут в пробках. Так что 2016 год — единственный, когда приводить дороги в порядок можно будет в полную силу.

Однако в проекте городского бюджета на следующий год не насчитывается и половины требуемой суммы. Так, на 2016 год для главного распорядителя дорожных средств, КРТИ, предусмотрено 2,9 млрд рублей для текущих ремонтов и еще 1,1 млрд на капитальный ремонт дорог.

Председатель комитета настаивал на увеличении финансирования задолго до первого чтения городского бюджета. Например, речь об этом шла на июльской коллегии КРТИ, а также на заседании правительства Петербурга в начале октября. Губернатор Георгий Полтавченко тогда с доводами чиновника не согласился: оказывается, с дорогами в Петербурге не все так плохо. А на самые проблемные объекты, по мнению градоначальника, деньги можно будет найти позднее, в рамках поправок к бюджету.

С тех пор позиция чиновников по поводу «неплохого» состояния городских дорог не изменилась. В конце минувшей недели комитет по финансам опубликовал поправку от Смольного ко второму чтению бюджета. Она «весит» восемь миллиардов рублей — почти столько, сколько требуется для приведения дорог в сносное состояние, и повышает дефицит городской казны уже почти до предельного значения. Однако новые бюджетные ассигнования бьют мимо целей дорожников.

Какие же задачи Смольный считает более предпочтительными? В соответствии с кризисной риторикой этого года — социальные. Весомую часть ассигнований — 3,5 млрд рублей — получат транспортники. Деньги будут направлены на субсидии перевозчикам. 1,7 млрд рублей пойдут на покрытие расходов автоперевозчиков, 1,2 млрд — на городской электротранспорт, 300 млн получит метрополитен. Это позволит не повышать значительно стоимость проезда в 2016 году. Что же, цель, несомненно, оправдывает средства, ведь в кризис любое незапланированное повышение расходов будет весьма болезненным для рядового семейного бюджета. Но и остальные бюджетные задачи также носят преимущественно социальный характер. Хотя, например, нашлись 27 млн рублей на финансирование проекта «Апраксин двор».

Можно предполагать, что рано или поздно деньги на дорожный ремонт найдутся. Например, техническим образом: недорасходованные в этом году средства перейдут на следующий год. Наверняка казначеям будет что перераспределять. На 1 ноября, по информации финансового комитета Смольного, КРТИ освоил всего половину причитающихся ему средств в рамках адресной инвестпрограммы, в том числе на дорожное хозяйство — лишь 42%. Еще какую-то часть средств должны реализовать в оставшиеся два месяца. Чиновники ссылаются на то, что потратить деньги им помешало банкротство «Мостоотряда-19» и трудности на других предприятиях дорожного комплекса.

Однако простая перемена мест слагаемых общую проблему с недофинансированием кардинально не решит. И, надо сказать, подобное положение дел не удивительно в свете того, что не слишком богатая финансами дорожно-инфраструктурная часть бюджета вместо решения конкретных проблем граждан ориентирована на мундиаль.

Например, метрополитен: только на станцию «Новокрестовская» выделяется 11,7 млрд рублей. Общая стоимость объекта — 36 млрд рублей (только 14 млрд выделяет федеральный бюджет) — сравнима с ценой стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове, для которого, собственно, и возводят станцию. Таким образом, Петербург рискует побить все рекорды по затратам на подготовку чемпионата, но не факт, что эти достижения будут оправданы.

Во-первых, массовой жилой застройки непосредственно вокруг станции, которая расположится на намывных территориях, нет. Нужды небольшой части жителей и гостей Крестовского ныне успешно обеспечивает станция «Крестовский остров». Также Крестовский — одна из самых больших «вотчин» элитного жилья в Петербурге. Вряд ли его постоянные жители будут активно пользоваться подземкой.

Во-вторых, стало известно, что из соображений безопасности вход на «Новокрестовскую» после мероприятий на стадионе придется закрывать. То есть болельщики пойдут пешком до уже существующих станций метрополитена, например, того же «Крестовского острова». Либо будут выбираться в город по другим, пока еще неведомым путям. Так что станция, построенная под мундиаль, будет востребована даже в чемпионат лишь частично. Напрашивается вопрос: стоит ли вообще городить такой дорогой «огород»?

Тем более в Петербургском метрополитене есть куда более острые проблемы. Так, по планам, участок линии от станции «Приморская» до «Улицы Савушкина», включающий «Новокрестовскую», планируется ввести в марте 2018 года. Повезло бы так Красносельско-Калининской ветке, на работы по которой, включая проектирование участка от станции «Казаковская» до станции «Путиловской», выделяются лишь 200 млн… Между тем именно эти станции, в отличие от «Новокрестовской», будут востребованы жителями перенаселенного юго-запада Петербурга и помогут решить массу транспортных проблем этой территории, которая уже годами каждый день стоит в пробках.

Кстати, некоторое время назад неравнодушные жители Петербурга собирали подписи под обращениями к властям с просьбой перекинуть финансирование на этот участок с «Новокрестовской». Но бюджетная «роспись» показала, насколько внимательно чиновники отнеслись к этим просьбам.

Приоритетное финансирование ожидает и объекты наземной инфраструктуры, заточенные под нужды ЧМ-2018. Например, на строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом в следующем году направят 2,7 млрд рублей (общая стоимость объекта — 12 млрд руб.). Три миллиарда пойдут на строительство набережной Макарова с мостом через реку Смоленку, этот объект также необходимо ввести в сжатые сроки. Еще 430 млн придется добавить на продолжение строительства набережной от Адмиральского проезда до ЗСД. И, наконец, 3,9 млрд рублей потребует строительство многострадального моста через Малую Неву на остров Серный, и более 800 млн — реконструкция Тучкова моста. Всего контракт по последнему объекту обойдется бюджету в 2,4 млрд рублей. Яхтенный мост в бюджете пока не фигурирует, — по информации Смольного, в данный момент готовится концессионное соглашение с потенциальным инвестором.

В бюджет включены и другие объекты, важные по сути, но не приоритетные в свете предстоящего ЧМ-2018. Например, транспортный обход Красного Села, реконструкция проспекта Наставников, дороги в Металлострое и подъезд к автозаводу Hyundai. Однако выделяемые на них суммы несоизмеримы с затратами на «футбольные» стройки.

Разумеется, все такие объекты с большей или меньшей значимостью будут служить городу и после 2018 года. Однако при планировании затрат чиновникам стоило бы учитывать, что городу нужны нормальные дороги не только на время чемпионата мира. Постоянное недофинансирование — штука рискованная, в конечном счете вместо нормального планового ремонта город получит ежегодное латание дыр напополам с дорожным бракоделом. И «перерасти» его будет куда сложнее, нежели пережить набивший оскомину еще до своего начала чемпионат.