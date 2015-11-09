Вашингтон, 9 ноября, 2015, 13:13 — ИА Регнум. Дэйв Маджумдар — военный аналитик журнала The National Interest — написал о пяти видах российских вооружений нового поколения. Он отметил, что не все сферы российской промышленности хорошо перенесли распад СССР. Тем не менее, оборонная промышленность РФ по сей день преуспевает.

А.В,Карпенко bastion-karpenko.ru перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50)

«Россия все еще делает отличные самолеты, бронетехнику, подводные лодки, средства радиоэлектронной борьбы — и конечно, НАТО следует внимательно следить за разработками этих вооружений», — пишет он.

По его мнению, пять видов «супероружия» нового поколения, разрабатываемого в России — это перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50), перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), программа «Армата», системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и атомные подводные лодки.

При этом Маджумдар отмечает, что ряд российских разработок не только сопоставим с аналогичными вооружениями НАТО, но и могут превосходить их, передает РИА Новости.

Ранее этот же военный аналитик писал, что военно-морской флот США пребывает в глубоком кризисе, связанном с недостатком авианосцев. Сейчас США делают все возможное, чтобы выполнить свои глобальные обязательства при всего десяти авианосцах на флоте, заявил Маджумдар.