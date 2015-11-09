National Interest назвал пятерку российского супероружия нового поколения
Вашингтон, 9 ноября, 2015, 13:13 — ИА Регнум. Дэйв Маджумдар — военный аналитик журнала The National Interest — написал о пяти видах российских вооружений нового поколения. Он отметил, что не все сферы российской промышленности хорошо перенесли распад СССР. Тем не менее, оборонная промышленность РФ по сей день преуспевает.
«Россия все еще делает отличные самолеты, бронетехнику, подводные лодки, средства радиоэлектронной борьбы — и конечно, НАТО следует внимательно следить за разработками этих вооружений», — пишет он.
По его мнению, пять видов «супероружия» нового поколения, разрабатываемого в России — это перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА, Т-50), перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), программа «Армата», системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и атомные подводные лодки.
При этом Маджумдар отмечает, что ряд российских разработок не только сопоставим с аналогичными вооружениями НАТО, но и могут превосходить их, передает РИА Новости.
Ранее этот же военный аналитик писал, что военно-морской флот США пребывает в глубоком кризисе, связанном с недостатком авианосцев. Сейчас США делают все возможное, чтобы выполнить свои глобальные обязательства при всего десяти авианосцах на флоте, заявил Маджумдар.