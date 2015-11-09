Москва, 9 ноября, 2015, 10:21 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 9 ноября, открылся Всероссийский форум приемных семей. На своей площадке он собрал более 500 участников — приемных родителей из всех субъектов РФ, сообщили в Минобрнауки РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Всероссийский форум приемных семей в Москве

В рамках форума приемные семьи смогут обсудить с руководителями ведомств социального блока правительства РФ актуальные вопросы поддержки усыновителей, опекунов и попечителей, в том числе приемных и патронатных родителей, на воспитание которым переданы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В повестке также обсуждение работы сообществ приемных родителей, которые начали активно создаваться в регионах, и Совета семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданного в прошлом году при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Также участники совета обсудят создание Всероссийской ассоциации приемных семей, к организации которой планомерно шли последние три года.

Отметим, в 2012 году в России банк данных детей-сирот насчитывал 119 тыс. детей. Однако уже в 2014 году в результате того, что дети стали получать возможность жить в приемных семьях, число детей-сирот, ожидающих усыновления, сократилось до 93 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году IV Всероссийский форум приемных семей собрал более 1000 участников из 85 субъектов Российской Федерации.