Москва, 9 ноября, 2015, 09:46 — ИА Регнум. Петербургский художник-акционист Петр Павленский задержан в Москве за поджог двери здания ФСБ на Лубянке ночью 9 ноября, сообщает РСН. На портале YouTube опубликовано видео «акции».

Фото: Twitter

Павленский подошел в зданию ФСБ, облил входную дверь жидкостью из канистры, затем поднёс зажигалку и поджёг. После этого он был задержан, сообщает телеканал «Дождь». Вместе с художником в ОВД «Мещанское» доставлены двое журналистов, освещавших «перформанс». В настоящее время их уже отпустили.

Акционист задержан по подозрению в совершении мелкого хулиганства (статья 20.1 КОАП). Это не первая его акция: в 2012 году он зашил себе рот нитками возле Казанского собора в Санкт-Петербурге, а в 2013 — прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади. В 2014 году Павленский отрезал себе мочку уха, сидя на заборе Института психиатрии имени Сербского в обнаженном виде.