Хьюстон, США, 9 ноября, 2015, 09:44 — ИА Регнум. Поиск места для посадки космического корабля на планете Марс начинается специалистами NASA. Полёт намечен ориентировочно на 2030-е годы. Об этом сообщили представители NASA на конференции в Институте изучения Луны и планет (Хьюстон, США), пишет sdnnet.ru.

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Уточняется, что в настоящее время учёные находятся в начале поиска. Выбор места будет осуществляться с тщательным просчётом всех возможных вариантов. Для посадки необходим ряд условий: прежде всего это касается поверхности планеты — необходимы площадь 200 квадратных километров и подходящий рельеф.

Кроме того, необходимо наличие поблизости источника воды. Немаловажным показателем является возможность учёных извлечь из объекта информацию, представляющую научную ценность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приём заявок от кандидатов для участия в полёте на Марс начнётся с 14 декабря.

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