Москва, 8 ноября, 2015, 21:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиаперевозок граждан из России в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Органам госвласти РФ, местного самоуправления и юридическим лицам «в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет, за исключением случаев осуществления воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан РФ, направляемых (…) на территорию Арабской Республики Египет в служебных целях», — гласит текст указа.

Правительству необходимо «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Арабской Республики Египет, а также их багажа», говорится в документе.

Владимир Путин поручил МИД России координировать с властями Египта вопросы безопасности граждан РФ и их возвращения на Родину, а туроператорам рекомендовано воздержаться от продажи путевок в арабскую республику, уточняет ТАСС.

Ранее президент согласился с рекомендацией Федеральной службы безопасности приостановить полёты в Египет, сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«До тех пор пока мы не определимся с истинными причинами происшедшего, считаю целесообразным приостановить полеты российской авиации в Египет. Это касается прежде всего туристического канала», — заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета от 6 ноября.