Симферополь, 7 ноября, 2015, 21:13 — ИА Регнум. Крым готов принимать туристов, отказавшихся от зарубежного отдыха по независящим от них причинам. Об этом министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий доложил главе республики Сергею Аксёнову.

tonkosti.ru Черное море Гаспры, Крым

«Сейчас многие туроператоры экстренно рассматривают альтернативные направления для туристов, которые уже приобрели путевки в Египет, но не могут вылететь в страну в связи с запретом на полеты, Южный берег Крыма благодаря сухому субтропическому климату оптимально подходит для отдыха осенью, для общего оздоровления, а также для профилактики и лечения ряда заболеваний», — сказал Стрельбицкий.

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Сергей Аксёнов отметил, что, Министерство курортов и туризма Крыма оперативно подключилось к разработке турпакетов и подготовке мест коллективного размещения, не уступающих по цене и качеству отдыху в Египте и Турции.

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По информации крымских властей, на полуострове круглогодично работают 262 отеля и санатория, 134 объекта туристического показа. В общей сложности на территории Крыма находятся 37 крытых бассейнов, а в ряде отелей успешно внедрено обслуживание по системе «все включено».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин согласился с рекомендацией ФСБ приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения самолета «Когалымавиа».

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