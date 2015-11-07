Берлин, 7 ноября, 2015, 18:30 — ИА Регнум. На дне Балтийского море вблизи российско-германского газопровода «Северный поток» обнаружен телеуправляемый подводный аппарат со взрывчаткой. Об этом сообщает немецкая радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на властей Швеции.

vvmvd.ru Подводный диверсант

«Объект был обнаружен 6 ноября в ходе рутинной инспекции подводного трубопровода, по которому газ доставляется из России в Германию», — говорится в сообщении.

По словам представителя компании Nord Stream («Северный поток») Ларса Грёнстедта, поставка газа по этой нитке будет возобновлена через несколько дней. Первая линия работает в обычном режиме. «На поставках газа это никак не отразится», — заявили в компании, уточнив, что этот робот не представляет угрозы ни для газопровода, ни для судоходства в этой районе. Он «работает на батарее, которая уже вышла из строя», уточнили специалисты.

Российско-германский энергетический диалог развивается несмотря на политические трудности, создаваемые Брюсселем. В сентябре 2015 года «Газпром» и западноевропейские компании E. ON, BASF/Wintershall, OMV, ENGIE и Royal Dutch Shell подписали соглашение о строительстве двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

По двум ниткам, которые должны проложить до конца 2019 года, в ФРГ планируется доставлять 55 млрд кубометров газа в год, передает Deutsche Welle.