В мужской волейбольной Суперлиге сыграно шесть матчей первого тура
Москва, 7 ноября, 2015, 18:19 — ИА Регнум.
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Волейбол
- Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) 2:3 (25:22, 25:15, 17:25, 13:25, 11:15)
- Урал (Уфа) — Газпром-Югра (Сургутский район) 3:0 (25:22, 25:23, 29:27)
- Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Факел Новый Уренгой) 1:3 (28:30, 25:21, 22:25, 20:25)
- Динамо (Краснодар) — Нижний Новгород (Нижний Новгород) 3:1 (25:23, 25:19, 29:31, 25:21)
- Нефтяник (Оренбург) — Локомотив (Новосибирск) 0:3 (18:25, 18:25, 24:26)
- Нова (Новокуйбышевск) — Динамо (Москва) 1:3 (21:25,25:23, 14:25, 17:25)
Завтра, 8 ноября, первый тур розыгрыша мужской волейбольной Суперлиги завершится матчем Зенит-Казань (Казань) — Белогорье (Белгород).
Таблицу розыгрыша мужской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.