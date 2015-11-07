Лондон, 7 ноября, 2015, 09:26 — ИА Регнум. За два месяца до крушения российского пассажирского самолета А-321 на Синайском полуострове в Египте, ВВС этой страны чуть не сбили ракетой британский пассажирский самолет с 189 пассажирами на борту при посадке в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Об этом сегодня, 7 ноября, пишет The Daily Mail.

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Инцидент произошел 23 августа. Экипаж пассажирского самолета авиакомпании Thomson был вынужден принять экстренные меры во время посадки после того, как заметил летящую ракету.

Командир воздушного судна успел изменить курс полета, отклонив лайнер влево. В итоге ракета пролетела на расстоянии в пределах тысячи футов (около 300 метров) от пассажирского самолета.

Об инциденте знали только пять членов экипажа, пассажиры ничего не поняли. Позднее выяснилось, что ракета была выпущена египетскими военными во время учений.

Эту информацию уже подтвердил Департамент транспорта Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания и ряд других стран, в том числе и Россия, приостановили авиасообщение с Египтом. Предстоит эвакуация тысяч туристов из этой страны. Причиной приостановки авиасообщения стало крушение российского А-321. Официально причины крушения до сих пор не названы, но достаточное количество свидетельств указывают на то, что это мог быть террористический акт.