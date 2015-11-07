Москва, 7 ноября, 2015, 03:28 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Москве задержали троих мужчин по подозрению в убийстве сотрудника ППС. Об этом сообщает телеканал LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Как уточняется, одного из подозреваемых полицейским удалось задержать на месте преступления, а двух других, скрывшихся на автомобиле «Фольксваген-Транспортёр», оперативники задержали в подмосковном посёлке Некрасовка.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции с целью проверки на причастность к совершённому преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Москве неизвестный застрелил сотрудника полиции, который остановил его с целью проверки документов.

По данным столичной полиции, около 19:10 на улице Марьинский парк экипаж патрульно-постовой службы УВД по Юго-Восточному округу остановил для проверки документов гражданина, который неожиданно произвел выстрел из неустановленного оружия в лейтенанта полиции, после чего скрылся.

Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу, где от полученного ранения скончался.