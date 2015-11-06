Москва, 6 ноября, 2015, 14:31 — ИА Регнум. Данное издание наследует древнерусскому жанру Слова, оживляет его литературный канон. В сборнике семь «слов», которые в разное время были произнесены предстоятелем Русской православной церкви на форумах и собраниях Всемирного Русского народного Собора и Рождественских парламентских встречах.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси (Гундяев Владимир Михайлович)

Произнесенные устно, эти размышления и тезисы сохраняют в письменном виде энергию живого общения, прямого обращения к единомышленникам, желание достучаться до сердец всех православных людей.

Лейтмотивом книги можно назвать русскую тему — заботу об укреплении национальной идентичности, которая определяет государствообразующую роль русского народа и его культуры.

Любое высказывание Патриарха, где бы и при каких обстоятельствах оно ни прозвучало, является в той или иной мере проповедью. Проповеднический дар — это то, что промыслительно дается любому предстоятелю. Но, оставаясь проповедническими, «слова» Патриарха Кирилла выходят за узкие рамки религиозной тематики и затрагивают широкой спектр социальных вопросов.

Хронология сборника охватывает период с 2012 по 2015 год. Все главы этой книги объединены чувством глубокого, нерасторжимого единства национального духа и принципов справедливости и соборности.

Среди приглашенных экспертов:

Александр Щипков, кандидат философских наук, директор Московского центра социальных исследований, составитель книги «Семь слов о русском мире»;

Владимир Миронов, декан философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова;

Вячеслав Никонов, исполнительный директор правления фонда «Русский мир»;

Леонид Поляков, доктор философских наук, член Экспертного совета Фонда ИСЭПИ (Некоммерческий фонд — Институт социально-экономических и политических исследований);

Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова;

Константин Симонов, доцент кафедры философии политики и права философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой «Прикладная политология» Финансового университета при Правительстве РФ.