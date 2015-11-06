Москва, 6 ноября, 2015, 13:31 — ИА Регнум. В 2016 году в России для борьбы с контрафактом в сфере меховых изделий вводится единая система маркировки меховых изделий. Исходя из международного опыта, маркировка товара контрольными идентификационными знаками является одной из мер, доказавших эффективность в борьбе с незаконным производством и оборотом продукции. Это пилотный проект, заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, сообщили в Минпромторге РФ.

minpromtorg.gov.ru Электронный чип RFID для маркировки меховых изделий

«На его примере мы должны убедиться, насколько эффективна такая мера и насколько такой механизм может быть реализован в рамках Евразийского экономического союза», — отметил Евтухов.

Создание системы позволит обеспечить прослеживание движения подлинного товара на всех этапах от производства или ввоза на территорию ЕАЭС до момента продажи конечному покупателю, что позволит упорядочить оборот товаров на внутреннем рынке ЕАЭС, минимизировать ущерб от незаконного оборота таких товаров, упростить контроль и надзор, а также повысить уровень общественного контроля. Борьба с контрафактом — это одна из первоочередных мер для поддержки нашей легкой промышленности.

В настоящее время определяется перечень товаров из натурального меха, подлежащих маркировке. В дальнейшем этот перечень может дополнить одежда, обувь, лекарственные средства.

Сейчас ведется работа по созданию механизма маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с применением электронного чипа — RFID (Radio Frequency Identification). От успешности проекта будет зависеть распространение этого механизма и в другие отрасли. В случае эффективной реализации такая система должна облегчить борьбу с нелегальной продукцией и защитить национальных производителей.

Отметим, по данным Минпромторга, сейчас в России уплаченные таможенные платежи за ввоз изделий из меха составляют лишь 16% от подлежащих уплате. 70% российского рынка различных товаров легкой промышленности в настоящее время занимает иностранная продукция.