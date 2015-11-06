Москва, 6 ноября, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России — вслед за многими другими — Мария Захарова на своей странице в соцсети прокомментировала публикацию французского карикатурного журнала Charlie Hebdo, в котором издевательски и цинично обыгрывается тема трагедии российского самолета A321. Падение самолёта изображено как продолжение бомбардировки исламских террористов российскими ВКС — на этот раз обломками A321 и человеческими телами. Надпись гласит: «Россия усиливает бомбардировки ИГИЛ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарли

«Ещё кто-то Шарли?» — вслед за многими другими активистами Facebook — спрашивает Захарова. Ранее французское издание Charlie Hebdo, пострадавшее от нападения террористов в январе 2015 года, опубликовало карикатуры на падение российского самолета А321, разбившегося над Синайским полуостровом.

На другом рисунке изображен череп с расплавленными на нем солнцезащитными очками на фоне горящего самолета. Картинка подписана: «Опасность русского лоукостера. Мне следовало лететь рейсом Air Cocaine» (имеется в виду инцидент с французским самолетом, на борту которого при посадке в Доминиканской Республике было обнаружено около 600 кг кокаина).

Под обеими «карикатурами» редакция подписала комментарий, что для «исламо-фашистов» из террористической группировки «Исламское государство» сбить российский самолет — это «единственный способ добыть 224 порции бесплатной еды».