Москва, 6 ноября, 2015, 08:52 — ИА Регнум. С этого года выплата «новым» пенсионерам (пенсия назначена с 1 января), а также тем, кто вышел на пенсию раньше, но оформил ее только в 2015 г., согласно постановлению правительства № 1386, производится только в рублях и только на счета, открытые в банках РФ. Ранее действовавший порядок предполагал, что Пенсионный фонд РФ (ПФР) переводил деньги раз в квартал на зарубежные счета. По словам пенсионеров, новый подход может вызывать проблемы с получением зарубежных социальных пособий, пишет «Коммерсантъ».

pensiarf.ru Пенсия муниципальных работников

Существование проблем газете, в частности, подтвердили в «Русском центре» города Гельзенкирхена.

«Для российских пенсионеров, проживающих в Германии, основным источником средств является местное социальное пособие. Его размер полностью обеспечивает прожиточный минимум»,— пояснил один из руководителей этой общественной организации Юрий Левин.

Пенсия, которая выплачивается в России, считается доходом, полученным из других источников, и пособие уменьшается на эту сумму. И пенсионеру нужно официально подтвердить социальному ведомству размер российской пенсии. По словам Левина, раньше проблема решалась относительно просто.

«Перевод из Пенсионного фонда на счет в зарубежном банке и выписка с него были достаточным документом для немецких социальных служб», — рассказал Левин. Сейчас же все осложнилось, признает он. Новый подход требует зачастую не только личного присутствия в российском банке для открытия счета, но и ежеквартальных поездок в Россию для получения выписки, подтверждающей получение российской пенсии.

По данным ПФР, на 31 декабря 2014 г. пенсию за рубежом получали более 258,5 тыс. человек. Больше всего приходится на Германию — почти 97 тыс., затем следуют Израиль (40,5 тыс.), Латвия (21,5 тыс.), США (20,3 тыс.).

Как рассказали «Ъ» в ПФР, ежегодно пенсию оформляют около 15 тыс. человек. Учитывая средний размер российской пенсии по старости примерно в 15 тыс. руб., ежемесячная выплата составляет чуть больше €200.

В ПФР не видят проблем в новом порядке.

«Это норма закона, — сообщила представитель ПФР Марита Нагога.— Граждане открывают счета в российских банках, как правило, по доверенности на россиянина». При этом самому ПФР новые правила позволяют сэкономить: только один перевод на зарубежный счет пенсионера обходится в $15. ПФР поддерживают и банкиры. По мнению Валерия Торхова, пенсия в нацвалюте — это нормально, а дополнительные расходы — следствие личного решения о перемене места жительства.