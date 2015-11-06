Лондон, 6 ноября, 2015, 07:23 — ИА Регнум. Разведка Великобритании и США в ходе совместной операции с помощью спутникового слежения перехватили предполагаемые сообщения террористической организации «Исламское государство» (ИГ запрещена в России — прим. ИА REGNUM ) о бомбе на борту лайнера Airbus А321, который разбился в Египте 31 октября, пишет The Times.

europe1.fr Спецслужбы перехватили сообщение о бомбе на борту Airbus А321

Издание уточняет, что спецслужбы перехватили электронные сообщения между боевиками ИГ в Сирии и на Синайском полуострове. Бомба была пронесена на борт в пассажирском багаже до того, как было приведено в действие уже в самолете.

Ранее The Telegraph сообщила, что решение Великобритании отменить все рейсы в египетский Шарм-эш-Шейх принято после перехвата сообщений о масштабном теракте, который готовили боевики ИГ.

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Отказ от полетов в Египет по соображениям безопасности произошел из-за того, что разведка Великобритании перехватила сообщения, показывающие, что боевики ИГ готовили масштабный теракт в регионе, уточняет газета.

Ранее телеканал CNN сообщил, что спецслужбы США полагают, что причиной крушения А321 в Египте с высокой долей вероятности могла стать взрывчатка на борту воздушного судна, но эти выводы не были официальными.

Самолет Airbus А321 авиакомпании «Когалымавиа» разбился над Синайским полуостровом, выполняя маршрут Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Официально причины трагедии еще не установлены.

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