Москва, 5 ноября, 2015, 20:42 — ИА Регнум. Maserati, Ferrari и Bentley в этом году продаются значительно хуже, чем раньше — об этом в середине октября сообщили аналитики агентства «Автостат». Продажи Maserati и Bentley упали более чем на 10%, а Ferrari — на 58%. Если падение в 10% не выглядит пугающим, тот спад более чем наполовину заставляет насторожиться. Есть опасения, что финансовый кризис затронул и роскошный сегмент.

Игорь Павловский ИА REGNUM «Дух Экстаза» или «Дух Восторга». Символическое изображение богини Ники, украшающее капот всех автомобилей марки Rolls-Royce

«Такой спад вполне естественен, так как люксовый автомобиль — товар штучный: покупатель либо еще не приехал из отпуска, либо передумал или просто выпал из списка Forbes», — так спад продаж комментирует ИА REGNUM Михаил Чаплыгин, генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». Есть вероятность, что экономический кризис постепенно дошел и до элиты, но это — вопрос спорный, считает Чаплыгин.

Однако дела у состоятельных покупателей не так плохи, как изначально может показаться: падение продаж некоторых марок в люксовом сегменте сумели компенсировать другие, еще более презентабельные и дорогие представители премиума. Если цена на «Феррари» в России находится в промежутке между 18 и 25 млн рублей, «Мазерати» от 4 до 10 млн, а «Бентли» от 10 до 17 млн рублей, то стоимость автомобиля всемирно известной марки Rolls-Royce варьируется между 15 и 40 млн рублей, а продажи этой марки в 2015 году значительно выросли. За этот год Rolls-Royce сумел реализовать 115 автомобилей, что на 30 штук (35%) больше, чем годом ранее. Из них 71 автомобиль стоимостью 15−25 млн, 36 авто — 20 млн и 8 автомобилей за 30−40 млн рублей. По словам экспертов, на рост продаж могла оказать влияние внутренняя бизнес-стратегия марки, а также вопрос по квотам на ввоз автомобилей в Россию. Как сообщают в самой компании, на рост продаж марки Rolls-Royce повлиял и высокий спрос на некоторые конкретные модели: купе Wraith, седан Ghost и Phantom. Также на динамику роста продаж повлиял выпуск специальных версий моделей автомобилей марки: Wraith Fashion, Wraith Music, Phantom Limelight Collection.

«В 2015 году спрос на автомобили превысил изначальные ожидания завода-изготовителя Rolls-Royce Motor Cars, поэтому в 3 квартале было принято решение об увеличении квоты на ввоз и продажу в Россию», — комментирует ситуацию Татьяна Фитцжералд, управляющий директор Rolls-Royce Motor Cars Moscow. По ее словам, компания не гонится за достижением каких-либо количественных результатов, а нацелена лишь на качественное удовлетворение потребностей клиента.

Также в этом году компенсировал падение продаж «роскошной тройки» выход модели Mercedes-Maybach S-Class, который появился в России в ноябре 2014 года. За первое полугодие нынешнего года было реализовано 285 люксовых немецких седанов.

«Мерседес сумел уйти в плюс за счет обновления модельного ряда в преддверии кризиса 2015, а у владельцев этой марки принято обновляться, причем несмотря ни на что», — считает экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников.

Одной из причин высокого роста спроса на автомобили данной марки также стал Экономический форум в Санкт-Петербурге. Для мероприятия в этом году среди 350 автомобилей 100 — это как раз новые Mercedes-Maybach S-Class стоимостью 8−12 млн рублей кажый. Первоначально были опасения: куда будут реализованы автомобили, после окончания форума? Как стало известно позднее, после мероприятия большинство машин были проданы транспортным фирмам Москвы, крупным федеральным компаниям и просто состоятельным гражданам. Считанные образцы S-класса оставили на продажу в Санкт-Петербурге.

Об итогах всего года говорить еще рано, ведь в октябре 2015 на российский рынок вышла обновленная BMW 7-Series, которая, вероятно, сможет исправить падение в роскошном сегменте. Новая «семёрка» является главным конкурентом для Mercedes S-class, который признан абсолютным лидером про продажам в сегменте седанов класса «люкс».

Также отметим, что по данным статистики АЕБ, такие элитные бренды как Lexus и Porsche также показывают рост продаж несмотря на общее падение рынка — 10% и 30% соответственно.

Напомним, в 2015 году российский авторынок переживает кризис. Падение продаж автомобилей в России за 9 месяцев составило 28%. По прогнозам аналитиков АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2015 году снизятся на 36% — до 1,55 миллиона единиц. Лидерами продаж за этот год стали бюджетные автомобили отечественных и корейских производителей.