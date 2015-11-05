Тирасполь, 5 ноября, 2015, 19:50 — ИА Регнум. Молдавия и Украина подписали протокол об организации совместного контроля в международном пограничном пункте пропуска «Первомайск — Кучурган» на приднестровско-украинской границе. Как сообщили 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, документ был подписан в рамках заседания Консультативного совета миссии ЕС по приграничной помощи Молдавии и Украине (EUBAM).

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Стороны также подписали соглашение об организации обмена информацией о лицах и транспортных средствах, пересекающих молдавско-украинскую государственную границу. В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что подписанные документы «нацелены на обеспечение безопасности общих границ, национальной безопасности, общественного правопорядка, экономического благополучия обеих стран, а также на предупреждение и борьбу с трансграничной организованной преступностью, международным терроризмом и его финансированием».

Глава пограничной полиции Молдавии Дорин Пуриче заявил, что «подписание этих двух соглашений является частью стратегии развития Таможенной службы и нацелено на снижение уровня коррупции на пограничных пунктах». «Они также устраняют двойное таможенное оформление в Кишиневе и Тирасполе и помогают в борьбе с незаконной миграцией», — добавил он.

Его украинский коллега Виктор Назаренко утверждает, что «благодаря подписанию этих документов, сотрудничество между Республикой Молдова и Украиной стало сильнее», и что «в будущем было бы хорошо, чтобы этот сегмент сотрудничества был расширен». «Совместный контроль снижает коррупционные риски, позволяет более эффективно использовать имеющиеся у двух стран силовые средства, а также повысить качество пограничного контроля», — сказал украинский чиновник.

В миссии EUBAM заявили, что соглашение о совместном контроле в пограничном пункте пропуска «Первомайск-Кучурган» «поможет обеспечить импорт, экспорт и транзит через Приднестровье товаров, не облагаемых акцизами, и подакцизных товаров». «Это сократит как время, так и расходы предпринимателей, устранив необходимость направлять грузы, включая алкоголь и табачные изделия, в объезд данного пункта, позволив избежать двойного таможенного оформления в Кишиневе и Тирасполе. В долгосрочной перспективе соглашение будет способствовать возобновлению международных транспортных коридоров через Приднестровье», — считают в миссии.

ИА REGNUM обращает внимание, что создание совместных молдавско-украинских пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (очевидно, на территории Украины) означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей.