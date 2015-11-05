Варшава, 5 ноября, 2015, 21:26 — ИА Регнум. Сегодня в Варшаве стартует IX Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей», который традиционно соберёт лучшие российские киноленты года. Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре «Иллюзион», последующие показы помимо «Иллюзиона» пройдут в варшавской «Кинотеке».

Цитата из к/ф «Чайки» реж. Элла Манжеева. 2015. Россия Евгения Манджиева в фильме «Чайки»

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, нынешний фестиваль будет посвящен русской литературе. Вниманию зрителей будут представлены документальные ленты о творчестве поэтов Серебряного века, специальный показ фильма Алексея Учителя «Дневник его жены», встречи литературоведов и историков, семинары с участием российских и польских режиссёров, выставки, концерты и многое другое. Фестиваль пробудет в столице Польши до 15 ноября, после чего стартует ещё в сорока городах страны.

В рамках конкурсной программы этого года — 15 новинок российского кино, среди которых:

«Чайки» Эллы Манжеевой ;

; «Брат Дэян» Бакура Бакурадзе ;

; «Райские кущи» Александра Прошкина ;

; «Страна ОЗ» Василия Сигаева .

Особая группа фильмов, участвующих в конкурсе, будет посвящена актуальным проблемам современного мира — национализму и теме миграции. В эту группу вошли картины:

«Побег из Москвабада» Дарьи Полторацкой ;

; «Норвег» Алены Званцовой ;

; «Ч/Б» Евгения Шелякина .

Жюри во главе с польский режиссёр театра и кино Вальдемаром Кшистек объявит победителей на церемонии закрытия фестиваля 15 ноября, где также будет определён обладатель приза зрительских симпатий по результатам открытого голосования.

Помимо конкурсной части «Спутник над Польшей» представит традиционную тематическую программу.

По случаю 70-й годовщины завершения Второй мировой войны в военном блоке вниманию польской аудитории будут представлены ленты «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого, «В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе» Миры Тодоровской, «Единичка» Кирилла Белевича.

В блоке «Калейдоскоп нового кино» гостям будут предложены картины дебютантов и известных мастеров, такие как «Территория» Александра Мельника, «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина, «На дне» Владимира Котта.

«The Best of Sputnik» представит лауреатов предыдущих фестивалей российского кино: «Географ глобус пропил» Александра Велединского, «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» Андрея Кончаловского, «Звезда» Анны Меликян и другие.

В рамках фестиваля также пройдет программа для юных зрителей — «Малый «Спутник», которая представит вниманию самых младших зрителей сказки в оригинале и детские художественные фильмы.

Фестиваль «Спутник над Польшей» — один из самых популярных польских кинофестивалей. Он проходит в Варшаве уже в девятый раз и ежегодно собирает порядка 80 тысяч зрителей. Главная цель «Спутника» — демонстрация достижений российского кинематографа, привлечение внимания зарубежных зрителей и критиков к отечественному киноискусству. «Спутник над Польшей» отличает богатая культурная программа — ежегодные концерты, выставки, дебаты, лекции. За девять лет существования фестиваль превратился в масштабный форум польских и российских деятелей киноиндустрии.

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