Москва, 5 ноября, 2015, 09:19 — ИА Регнум. С самого начала военной операции России в Сирии западные СМИ запрограммировали себя на риторику в стиле «Не знаю, но осуждаю». К примеру, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг, не имея никаких доказательств, заявил, что российские самолеты бомбят в основном не позиции ИГ, а территорию, занятую оппозицией. Ранее об этом же говорили министр обороны США Эштон Картер и глава пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби, который сообщил, что якобы более 90% авиаударов Россия наносит не по ИГ, а по местам дислокации повстанцев.

Накануне нам сообщили, что мирные жители сирийского Алеппо якобы вышли на митинги против российских бомбардировок и топчут российский флаг, брошенный на землю. А газета New York Times опубликовала статью «Russian Ships Near Data Cables Are Too Close for U.S. Comfort», в которой говорится, что военные США очень беспокоятся, что Россия во время какого-либо конфликта может нанести удар по этим кабелям, мгновенно перерубив связь и оставив без связи экономические и политические институты США, не говоря уже об обычных американских гражданах.

Конечно, обычному жителю штата Техас или, скажем, Флорида, нет дела ни до Сирии, ни до России. Ему ближе внутренняя политика, и траты на внешние войны ему не нравятся. И хотя он убежден, что благодаря внешним войнам у американцев такой удовлетворительный уровень жизни, все же его, как налогоплательщика, не может не интересовать, скажем, вопрос, почему из направленных американским правительством на восстановление Афганистана примерно $100 млрд «миллиарды» были потрачены впустую или сворованы подрядчиками в далекой стране. Поэтому властям нужно сделать так, чтобы у него в подсознании был простой и понятный образ агрессивной России.

С другой стороны, те, кто создает такой образ, не всесильны. Хотя они и могут скупить или запугать неугодные им правительства, однако же есть еще широкие народные массы, с которыми надо о чем-то договариваться, чтобы получить их одобрение. Поэтому американская пропаганда направлена в первую очередь на собственное население.

Так было и в годы советского военного присутствия в Афганистане. Тогда американцы расценили ввод советских войск в соседнюю страну как первый шаг, обеспечивающий Советскому Союзу выход к теплым морям, создающий угрозу нефтедобывающим странам зоны Персидского залива, словом, напрямую затрагивающий американские национальные интересы. И хотя таких планов у Советского Союза не было, пропагандистская кампания была развернута и имела успех.

