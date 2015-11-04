Рига, 5 ноября, 2015, 00:36 — ИА Регнум. В министерстве юстиции Латвии в четверг, 5 ноября, состоится международная конференция «Почему необходимо подсчитать причиненный советской оккупацией ущерб?», во время которой министры юстиции Прибалтийских стран подпишут совместную декларацию о необходимости подсчета и возмещения причиненного советской «оккупацией» ущерба, сообщили BNS в Минюсте.

Советский плакат «Верной дорогой идете, товарищи»

Откроет конференцию латвийский министр юстиции Дзинтарс Расначс (родился в 1963 году, окончил «оккупационную» среднюю школу и «оккупационный» Индустриальный политехникум, был членом КПСС, от «оккупационных» дипломов не отказался — прим. ИА REGNUM), на конференции выступят также министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу (родился в 1975 году, окончил «оккупационную» среднюю школу, от «оккупационного» аттестата не отказался — прим. ИА REGNUM) и президент Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас (родился в 1973 году, окончил «оккупационную» среднюю школу с золотой медалью, ни от аттестата, ни от медали не отказался, был членом ВЛКСМ — прим. ИА REGNUM).

С докладом на тему «Причиненный во время оккупации СССР ущерб — последствия пакта Молотова — Риббентроппа» на конференции выступит депутат Европаламента от Латвии Инесе Вайдере (родилась в 1952 году, кроме того, что закончила «оккупационную» школу и университет, была членом КПСС и секретарем партийной организации Латвийского университета, защитила кандидатскую диссертацию при «оккупационном режиме» в 1983 году, от званий и дипломов «оккупационной власти» не отказалась — прим. ИА REGNUM), а судья Конституционного суда Латвии Инета Зиемеле (родилась в 1970 году, окончила «оккупационную» среднюю школу и «оккупационный» Университет, была членом ВЛКСМ, от «оккупационных» дипломов не отказалась — прим. ИА REGNUM) выступит с докладом «Что делать с причиненным Латвии во время оккупации ущербом?».

Председатель комиссии по подсчету причиненного советской «оккупацией» ущерба Янис Томелс (родился в 1969 году, окончил «оккупационную» школу и университет, был членом ВЛКСМ, от «оккупационных» дипломов не отказался — прим. ИА REGNUM) расскажет о проделанной комиссией работе, а председатель правления Центра исследований восточноевропейской политики Айнар Лехрис выступит с докладом «Политика России в вопросе исторического примирения и компенсаций ущерба от конфликтов».