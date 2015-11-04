Бухарест, 5 ноября, 2015, 00:21 — ИА Регнум. В столице Румынии Бухаресте 4 ноября состоялся региональный саммит НАТО с участием руководителей государств Центральной и Восточной Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, во встрече приняли участие руководители Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Чехии, а также заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Цитата к/ф «Александр Невский». Реж. С. Эйзенштейн. 1938. СССР Drang nach Osten

На пресс-конференции по итогам встречи президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что одним из ключевых обсуждавшихся вопросов были перспективы выстраивания отношений с Россией. По словам Йоханниса, мнение государств, принявших участие в заседании, состоит в том, что «решение о возобновлении диалога с Российской Федерацией должно базироваться на всеобщем уважении международного права».

Среди других приоритетных направлений, выделенных участниками форума, — укрепление солидарности в рамках НАТО, поддержка усиления присутствия США в Европе и «продолжение процесса адаптации для отражения долгосрочных рисков с востока и юга». Своей целью участники встречи назвали «укрепление безопасности пространства от Черного моря до Балтийского».

Йоханнис отметил, что страны-участницы встречи «естественным образом являются более чувствительными к угрозам безопасности с востока». «Мы все сталкиваемся с одинаковыми рисками и угрозами. И чтобы наш ответ был эффективным, он должен быть скоординированным. Говоря единым голосом, мы помогаем всем», — сказал он.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда на правах сопредседателя встречи заявил, что страны Западной Европы должны поддержать коллег из Восточной Европы. «Остальные страны НАТО могут присоединиться к обозначенным нами целям, которые должны стать общими целями альянса. Нет сомнений в том, что НАТО должна адаптироваться к новым угрозам и вызовам. История учит нас тому, что ситуация меняется, и Альянс должен быть готов эффективно реагировать на события, чтобы создавать атмосферу безопасности и гарантии мира. Сегодня мы сделали первый шаг к принятию таких мер», — добавил он.