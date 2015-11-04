Волгоград, 4 ноября, 2015, 23:23 — ИА Регнум. В митинге на площади Павших Борцов в Волгограде приняли участие около 4 тыс. человек — руководители области и города, представители студенчества, общественных и молодежных организаций, национальных объединений, казачьих обществ. Перед началом митинга в память о погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове, среди которых — и жители региона Валерий Немов и Леонид Мнацаканов, была объявлена минута молчания. В небо выпустили десятки белых шаров.

Официальный портал губернатора и администрации Волгоградской области Митинг в Волгограде 4 ноября

Губернатор Андрей Бочаров подчеркнул, что именно сплоченность помогает преодолеть проблемы и сложности, лежит в основе успешного и сильного государств: «Несмотря на то, что День народного единства — праздник молодой, его корни очень глубокие. В далеком прошлом люди объединились для того, чтобы спасти свою страну. Сегодня происходит то же самое: идет объединение вокруг России и вокруг президента. Это праздник России, мужества, героизма, стойкости и праздник будущего — наш с вами праздник».

После митинга на сцене выступили ансамбли Волгоградской области и коллектив «Юг России». Работала полевая кухня.

День народного единства — российский государственный праздник, который учрежден вместо упраздненного Дня согласия и примирения (7 ноября) в 2005 году и отмечается ежегодно 4 ноября. Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.