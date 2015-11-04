Порт-о-Пренс, 4 ноября, 2015, 23:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Гаити Эванс Пол заявил, что оглашение итогов президентских и парламентских выборов, которые проходили в стране 25 октября, опять отложено. При этом он отметил, что жалобы на нарушения, которые, якобы, имели место в ходе голосования исходят от «кандидатов-лузеров», которые стремятся дискредитировать законность избирательного процесса.

wallpaperbeta.com Пустые места

Кроме того, Эванс Пол отверг заявления оппозиции, что правительство сознательно откладывает оглашение результатов, поскольку пытается «манипулировать итогами», сообщает La Radio del Sur.

«Правительство будет уважать результаты голосования. Наиболее важно для нас — доверие избирателя», — заявил премьер-министр, цитирует TeleSur.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября почти 6 млн граждан Гаити выбирали президента страны из 54 кандидатов на этот пост, а также сенаторов, депутатов парламента, глав местной власти. Причем, более половины избирателей не умеют ни читать, ни писать.