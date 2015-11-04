Симферополь, 4 ноября, 2015, 20:45 — ИА Регнум. В Крыму недалеко от Коктебеля в Кировском районе разбился частный легкомоторный самолет Cessna. На его борту находилось 4 человека, все они погибли, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы МЧС по Крыму Владимир Иванов.

Легкомоторный самолет Cessna

«По словам спасателей, которые работают сейчас на месте, на борту находилось трое мужчин и одна женщина. Удалось идентифицировать тело одного человека — это священнослужитель отец Никон, настоятель одного из судакских храмов. Личности других погибших устанавливаются», — сказал Иванов.

В соцсетях уже появилась информация, что погибший священник — о. Никон (Николай Демьянюк), настоятель Свято-Покровского храма в Судаке, наместник Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского мужского монастыря.

По словам Иванова, сообщение о крушении самолета поступило в экстренные службы примерно в 18:10. Сейчас на месте работает 24 спасателя. Самолёт сильно деформирован, причины трагедии устанавливаются.