Курск, 4 ноября, 2015, 15:34 — ИА Регнум. В Курске День народного единства начался с торжественного митинга-концерта и танцевального марафона «Дружба народов мира», передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет внутренней политики администрации Курской области Танцевальный марафон «Дружба народов мира» в Курске

Торжественные мероприятия открыл митинг-концерт на Театральной площади, где выступил губернатор Александр Михайлов и митрополит Курский и Рыльский Герман. Курянам предложили посмотреть видеоролик об истории праздника, а также почтить минутой молчания память 224 пассажиров самолета А-321, погибших в авиакатастрофе над Египтом. В концертной программе участвовали творческие коллективы учреждений культуры и образования города. Отпраздновать вместе на одной площади День народного единства собрались сотни людей.

После концерта на Театральной площади прошел танцевальный флешмоб «Дружба народов мира». По словам организаторов, в качестве которых выступили молодежная организация «Молодая гвардия» и региональное отделения «Единой России», задача марафона — напомнить, что танец — это «уникальный язык, на котором говорит вся планета». После флешмоба над его участниками пронесли огромный флаг Российской Федерации.

Также в Курске в этот день прошли соревнования на воде среди школьников, благотворительный концерт в городском доме-интернате ветеранов войны и труда, историко-познавательная программа «Единение — символ прочности страны», маршрутная игра «День народного единства», открытие межрегиональной художественной выставки, посвященной 70-летию Победы, выставка художественных работ молодых авторов «Вглубь веков», выставка произведений мастеров декоративно-прикладного творчества, блиц-турнир по шахматам, троллейбусная экскурсия «Всегда на страже», благотворительные тематические кинопоказы, турнир по гольфу, исторический экскурс «Мы вместе сила! Мы едины!» и соревнования в толкании ядра.

День народного единства был утвержден Госдумой 16 декабря 2004 года и отмечается в России с 2005 года. Дата приурочена сразу к двум знаменательным событиям — освобождению Москвы воинами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польской интервенции в 1612 году, а также празднику Казанской иконы Божьей Матери.

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