Куала-Лумпур, 4 ноября, 2015, 09:55 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Российской Федерации Анатолий Антонов заявил, что российская военная операция в Сирийской Арабской Республике продлится до тех пор, пока сирийская сухопутная армия не завершит свое наступление на террористов. Об этом Антонов заявил сегодня на совещании министров обороны стран АСЕАН.

ИА REGNUM ВКС РФ в Сирии — против терроризма

Антонов напомнил, что действия Воздушно-космических сил России в Сирии осуществляются абсолютно легитимно, так как Москва получила официальную просьбу о военной помощи от законного сирийского правительства.

Военная кампания продлится до тех пор, пока не завершится наступление армии Башара Асада на террористов, подчеркнул замминистра обороны РФ.

Кроме того, Антонов отметил, что на стороне террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке воюют до 30 тысяч иностранцев, в том числе из России и других стран Азии.