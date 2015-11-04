Вашингтон, 4 ноября, 2015, 05:59 — ИА Регнум. США планируют увеличить расходы на информационно-пропагандистскую деятельность против России. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бенджамин Зифф, выступая на слушаниях в Конгрессе, передаёт «Русская служба новостей».

Антисоветский плакат. Художник Джон МакДермотт. 1951. США

По словам представителя Госдепартамента США, в 2016 году ассигнования на «поддержку гражданского общества и СМИ» в регионе, который включает Россию, будут увеличены на 26% — до 83 млн долларов.

Как отметил в своём выступлении Зифф, лучшим способом воздействия на российскую аудиторию в Вашингтоне считают телевидение, однако американцам приходится работать главным образом в интернете, осуществляя пропаганду через социальные сети.

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Как передавало ИА REGNUM, в апреле этого года стало известно о решении Вашингтона создать цифровой медиадепартамент на базе чешского офиса радио «Свобода» (Radio Free Europe), задачей которого будет «противостоять дезинформации в российской медиасфере», действуя в пространстве социальных сетей Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Было заявлено, что только за один год на эти цели предполагается потратить свыше 15 млн долларов. Проект определён в Вашингтоне как приоритетный наравне с противостоянием идеологии террористической группировки «Исламское государство» — на это, для сравнения, было выделено лишь 6,1 млн долларов.

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