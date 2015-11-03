Санкт-Петербург, 4 ноября, 2015, 01:02 — ИА Регнум. Рижский порт полюбил казахов и белорусов

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В латвийском издании «Бизнес-ВЕСТИ» было опубликовано интервью с председателем правления рижского свободного порта Андрисом Америксом. ИА REGNUM публикует отдельные фрагменты этого разговора.

Уже прошло какое-то время после начала войны санкций между ЕС и Россией. Как вы оцениваете ее последствия для Рижского свободного порта?

Мы заранее готовились к самым разным ситуациям и смогли сохранить существующий объем обслуживаемых грузов. Наверное, если бы условия были более благоприятными, то наблюдался бы значительный прирост. Но сейчас, если удается держаться на «досанкционном» уровне, то это уже успех. В транзитной отрасли многое зависит от глобальных геополитических и экономических тенденций. Латвия — неотъемлемая часть Евросоюза. Этим все сказано. Что касается транзита, то он остается одной из основ латвийской экономики.

Как Рижский свободный порт выглядит на фоне своих литовских и эстонских конкурентов?

Сейчас в очень трудном положении наши эстонские друзья — Таллинский порт. Там зафиксирован самый большой спад грузооборота среди всех балтийских гаваней — около 20%. С нашими южными соседями мы сегодня соперничаем за белорусские грузы. Белоруссия — партнер для балтийских портов традиционный. У этого государства своих выходов к морским транспортным путям нет. К Черному морю они идут через Украину, а к Балтийскому — через Латвию и Литву. Сегодня часть белорусских грузов, транспортируемых по Черноморью, вернулась на Балтику. Минск в данный момент рассматривает для реализации своих планов два порта — Ригу и Клайпеду. Преимущество Клайпеды в том, что она ближе, и поэтому порт является основным партнером Белоруссии по перевалке калия. Минус в том, что предельная глубина акватории этой гавани — неполных 14 метров. И углубиться больше они пока не могут, поскольку дальше дно гранитное. То есть суда приходится догружать на рейде.

За какой вид грузов идет сегодня наиболее ожесточенная борьба?

За контейнеры. Контейнеризированные грузы обладают наибольшей добавленной стоимостью и являются очень перспективными. Сегодня курс многих валют по отношению к евро очень низкий, резко вырос поток товаров в Европу, поэтому вырос транзит контейнеров, в которых сейчас перевозятся и бытовая техника, и строительные материалы, и многие другие товары.

Чем Рига может похвастаться в плане привлечения грузов?

Через наш порт уже устойчиво идет белорусский мазут, которого мы долго ждали. В связи с этим нельзя не отметить работу терминала компании BLB. Отрадно и то, что белорусская сторона начинает сейчас реализацию собственного проекта строительства терминала для наливных грузов. Поэтому имеются небезосновательные надежды, что потоки мазута через Ригу в перспективе будут расти. По крайней мере за январь — сентябрь текущего года порт обслужил наливных грузов на 10,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

Казахстан осваивает так называемый шелковый путь. Выиграет ли от этого что-то Рижский порт?

Думаю, что-то выиграет. Казахстан является сегодня очень серьезным игроком в транзитном пространстве. Практически каждую неделю делегации из этого государства бывают в Латвии. Они изучают ситуацию, интересуются самыми разными возможностями. Мы ведем с ними очень плотный диалог. Поэтому я думаю, если такой шелковый путь появится, то мы приложим максимум усилий, чтобы привлечь Казахстан к сотрудничеству, тем более что у Риги есть хороший исторический опыт взаимодействия с этим государством.

Белоруссия прощена

Большинство санкции в отношении Белоруссии отменены на четыре месяца. Согласно решению, частичная отмена санкций вступила в силу с 31 октября, а официальный текст решения был опубликован 30 октября.

Практически никто из политиков и аналитиков не скрывает, что отмена санкций будет продлена и за 4-х месячный срок, отмерянный европейской бюрократией. В самой Белоруссии это сообщение встретили с нескрываемым энтузиазмом. Перед политической и экономической элитой страны открываются новые горизонты в сотрудничестве со странами ЕС.

Так, буквально сразу же после объявления об отмене санкций, в столице Литвы Вильнюсе 30 октября состоялась консультация вице-министра иностранных дел Литвы Андрюса Криваса и заместителя министра иностранных дел Белоруссии Алены Купчиной. Обе стороны отметили более широкие возможности сотрудничества Европейского союза и Белоруссии, открывшиеся благодаря решению Евросоюза заморозить ограничительные меры, применяемые к определенной группе белорусских лиц и предприятий. Во время встречи были также обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая транспорт, энергетику и охрану окружающей среды, а также подготовка к встречам комиссии по экономическому сотрудничеству Литвы и Белоруссии в ноябре. Европейский союз еще раз рассмотрит вопросы, связанные с санкциями, в феврале 2016 года, после отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) о результатах президентских выборов в Белоруссии, отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы. ИА REGNUM неоднократно писал о том, что белорусские компании являются основным клиентом порта Клайпеды, а грузопоток из Белоруссии в Литву постоянно растёт.

Вышедший накануне отмены санкций «объективный экономический рейтинг» Doing Business-2016 поставил Белоруссию по удобству ведения бизнеса на 44-ую позицию из 189 стран (Россия заняла 51 место — прим. ИА REGNUM). У Белоруссии есть все шансы войти в тридцатку лучших для ведения бизнеса стран в ближайшем будущем. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА декан экономического факультета Белорусского государственного университета доктор физико-математических наук, профессор Михаил Ковалев, комментируя результаты исследования, на основании которого составлен рейтинг Doing Business-2016. Отдельно Ковалёв отметил успехи Белоруссии в графе «Международная торговля», где Белоруссия заняла за счет облегчения таможенных процедур 25-е место.

Блокада Калининграда

Завоевывающая признание у враждебного ЕС Белоруссия, 2 ноября ввела фактически блокаду против своего друга и союзника — России.

Таможня Белоруссии запретила транзит по своей территории калининградских фур, идущих порожняком на погрузку в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили калининградские предприниматели, занимающиеся грузоперевозками. По мнению калининградских предпринимателей, действия белорусской таможни создают предпосылки для «назревания глобального коллапса».

Шёлковый путь в обход России?

Сегодня существует несколько международных транспортных коридоров, но при этом постоянно идет разработка новых. Причем некоторые из них нацелены на то, чтобы провести груз в обход России. Так, в конце октября стало известно, что казахстанские предприниматели в подписании соглашения с портом Клайпеда вышли на финишную прямую. В связи с чем грузы на Казахстан и через Казахстан планируют формировать именно в Клайпеде: порт не замерзает и крайне удобен с транзитной точки зрения. Как такая ситуация повлияет на развитие транзитных грузопотоков по территории РФ? В интервью изданию РЖД — партнёр генеральный секретарь международной ассоциации «Координационный совет по транссибирским перевозкам» (КСТП) Геннадий Бессонов, отмечает, что в последнее время вокруг международного транспортного коридора происходит слишком много путаницы.

«Проект «Шелковый путь» сам по себе не новый. Сейчас есть несколько «шелковых» модификаций: «Шелковый путь», «Шелковый ветер»… Но ни одна из них ничего нового не привносит в логистику грузов. Сегодня все, что связано с этим проектом, имеет предположительный характер. Реально же грузы по этому направлению не возятся в силу того, что не отработана логистика», — комментирует он.

Многие опасаются, что развитие Нового Шелкового пути может привести к снижению роли Транссиба. И казахстанские компании ведут активную работу в этом направлении. С одной стороны, развивая инфраструктуру, с другой — подписывая соглашения с европейскими игроками. Однако, по мнению Г. Бессонова, подготовка соглашения между казахстанскими операторами и литовским портом — позитивный шаг. «Чем больше соглашений, тем больше возможностей для сотрудничества», — подчеркивает он.

По мнению же президента Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергея Максимова, «Шёлковый путь может сыграть двойную роль. «Скорее всего, он станет серьезным конкурентом Транссибу и заберет на себя часть грузопотока. С другой стороны, при грамотном подходе он может стать дублером магистрали, позволяющим освободить его от тех грузов, которые невыгодно по нему перевозить».