Москва, 4 ноября, 2015, 00:43 — ИА Регнум.



myfresh.tv Моська в полёте

Читайте об этом: Приказ ФАНО о ФИЦ «Информатика и управление РАН» признан правомерным. Документ

Вычислительный центр им. А.А. Дородницына (ВЦ РАН) выиграл суд у Федерального агентства научных организаций (ФАНО) о незаконном присоединении к Федеральному исследовательскому центру (ФИЦ) на базе Института проблем информатики (ИПИ РАН).

Сотрудники ВЦ считают это событие знаковым: впервые удалось выиграть иск трудового коллектива к госструктуре — Федеральному агентству научных организаций. До этого были лишь прецеденты отмены решений ФАНО в отношении незаконного увольнения отдельных ученых.

«Это все равно что переименовать Большой театр, — заявил ИА REGNUM заведующий сектором Проблем кибернетики ВЦ РАН, профессор Асхат Дивеев. — ВЦ РАН — институт, которому в этом году исполняется 60 лет. Он давно существует, у него есть имя Дородницына — героя труда, лауреата государственных премий, создателя, наравне с Королевым, послевоенной мощной Академии наук, известного ученого в области вычислительной техники. В результате объединения в ФИЦ это известное имя института прекращает свое существование».

Созданный ФАНО ФИЦ стал первым пилотным проектом в рамках структурных преобразований научных организаций в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 17 октября 2014 года. В структуру исследовательского центра помимо Института проблем информатики РАН вошли Институт системного анализа и Вычислительный центр им. А.А. Дородницына. По закону ФАНО имеет право быть учредителем академических институтов.

— На каком основании в таком случае был удовлетворен иск ВЦ, какова юридическая аргументация решения суда?

«Не было согласования с РАН, — пояснил ИА REGNUM Асхат Дивеев. — Есть регламент, по которому все институты имеют двойное подчинение, поскольку в ФАНО нет ученых, а мы все-таки подчиняемся Президиуму РАН, который состоит из академиков, которые знают концепции развития институтов. От РАН нет ни одной бумаги, которая бы подтверждала ликвидацию ВЦ РАН. Мы подали в суд, что не согласован регламент. Сначала Гагаринский суд нам отказал, сказав, что ФАНО имеет право, поскольку они учредители. Мы обжаловали решение в городском суде. Городской суд в октябре потребовал принести все документы от представителя ФАНО. Поскольку не было представлено документа о согласии РАН на вхождение ВЦ в ФИЦ, городской суд принял решение полностью отменить решение Гагаринского суда, дело прекратить».

Ученый рассказал, что в феврале 2015 года состоялась научная конференция сотрудников ВЦ, где присутствовали представители ФАНО, и где тайным голосованием с большим перевесом (79 голосов «за», 8 — «против») было принято решение о неприсоединении к Институту проблем информатики в структуре ФИЦ. Он добавил, что в своем поручении президент России особо подчеркивал: к объединению надо подходить осторожно, учитывая мнение научных коллективов. «Он понимал, что будут такие чуть ли не рейдерские захваты, — отметил Асхат Дивеев. — Тем более, что у нас два здания, огороженных забором, есть автостоянка. И новодел, вроде ИПИ РАН, который создавался в конце 80-х годов, занимает полдома неподалеку. Понятно, что им хочется захватить территорию с большим размещением. Но главное, что научные направления у нас совсем не совпадают, никакой общей задачи перед нами не ставится. Они свое дело делают, работают в базами данных. Мы работаем с моделями и вычислительными проблемами в управлении. Никак не пересекаемся, даже ни одного совместного проекта нет».

— По словам главы ФИЦ академика Игоря Соколова, таким совместным проектом должно было стать создание в Крыму «Цифровой долины». Он отмечал, что видит в этом «синергию не только по чисто количественному увеличению возможностей, но и интеллектуальному». А что вы думаете?

Первое — на общем Ученом совете в сентябре академик Соколов ничего нам про это не говорил. Второе — «Цифровая долина» — это изготовление микропроцессоров. Это набор некоторых институтов и частных предприятий, которые изготавливают микропроцессорную технологию, которая у нас была, потом мы ее утеряли, сейчас собственных процессоров у нас нет. Технологию хотят восстановить в Крыму. Очень хорошо, но наш институт не имеет к этому отношения. Это должен быть институт, который создавал супер-ЭВМ, Институт высокопроизводительных вычислительных систем. Есть и другие институты, которые занимаются изготовлением супер-ЭВМ. Мы занимаемся прикладной математикой с использованием вычислительной техники. Это никак не связано с проблемами, которые возникают при создании Цифровой долины в Крыму. Там, грубо говоря, «железочники», а мы специалисты не по железу, а по «мозгам». У нас математическое обеспечение компьютеров, не чисто прикладное. Мы не являемся институтом, на который можно опереться для создания аналога Силиконовой долины.

— Вернемся к идее ФИЦ. Как так случилось, что ВЦ было решено ликвидировать и присоединить к ИПИ?

Основная причина, почему наш директор пошел на это дело, в том, что в июне у него кончался срок директорства. По возрасту он не имел права продолжать быть директором. Он нашел схему, что он как бы присоединяется к другому институту, ВЦ ликвидируется, но его назначают руководителем подразделения. Он остается в своем кабинете. Если бы директор был моложе, скорее всего, он бы создал ФИЦ на базе ВЦ РАН. Большинство вычислительных институтов захотели бы присоединиться к такому брендовому институту. А получилось, что слона присоединили к моське.

Теперь решением горсуда Москвы этот кульбит отменен. Однако сотрудники ВЦ РАН не знают, как им действовать дальше. И что означает формулировка «дело прекратить». «Формы объединения могут быть различными, — подчеркнул Асхат Дивеев, — можно объединяться, не теряя юридического лица. Келдыш работал всю жизнь с Королевым, это были не только разные институты, но даже разные министерства, Келдыш возглавлял академический институт, а Королев — отраслевой. И ничего, все было удачно». Ученый убежден, что ситуация, когда ФАНО решает судьбу науки, долго длиться не может. Агентство должно войти в качестве подразделения либо в РАН, либо в Минобразования.