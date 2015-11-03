Сосновый Бор, Ленинградская область, 3 ноября, 2015, 23:01 — ИА Регнум. Экс — заместителя начальника отделения почтовой связи ФГУП «Почта России» в городе Сосновый Бор приговорили к условному сроку за хищение более 5 миллионов пенсионных средств.

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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти, следователи и суд установили, что бывшая замначальника почты с февраля по сентябрь 2014 года, имея доступ к средствам, хранящимся на банковских счетах клиентов, и возможность управления их счетами, совершала расходные операции, указывая в назначении платежа — «закрытие вклада», «выплата с вклада до востребования».

Кроме того, женщина изготавливала поручения на выплату средств от имени клиентов отделения, после чего присваивала деньги, изымая их из кассы почты. Таким образом, она похитила более 5 миллионов рублей, находившихся на счетах клиентов отделения почтовой связи.

Судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области — филиал ФГУП «Почта России» сообщает, что факт присвоения денежных средств бывшим заместителем начальника отделения в городе Сосновый Бор был выявлен в результате проведенных службой почтовой безопасности почтамта внутренних ревизий. Сотрудник была уволена, ущерб, причиненный предприятию и клиентам, ею возмещается.

Чтобы минимизировать и исключить случаи злоупотребления служебным положением филиал продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы филиала, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины.