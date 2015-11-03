Москва, 3 ноября, 2015, 23:01 — ИА Регнум. 4 ноября в День народного единства в YouTube-пространстве стартует смартмоб-проект «Грибоедов — жив!», в рамках которого сотни тысяч людей получат возможность стать героями пьесы «Горе от ума». Как сообщили в пресс-службе Российского нового университета, для участия в акции необходимо процитировать понравившийся отрывок из знаменитой комедии Грибоедова и выложить запить на YouTube.

Цитата из к/ф «Горе от ума». реж. Сергей Алексеев и Виталий Войтецкий. 1952. СССР Рыжанов в роли полковника Скалазуба

Организаторами мероприятия выступили Московский детский благотворительный фонд, киностудия «Анимафильм» и Российский новый университет. В акции примут участие известные общественные деятели, политики, актёры, учёные. Цитаты из «Горя от ума» в их исполнении можно будет увидеть на канале. Проект приурочен к 220-летию со дня рождения Грибоедова и пройдёт в период с 4 по 14 ноября.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к личности и творчеству Александра Сергеевича Грибоедова — знаменитого поэта, музыканта, политика и дипломата, которого в русской литературно-критической традиции часто называют писателем одной книги.

Комедия «Горе от ума» по художественному уровню сильно превзошла другие произведения Грибоедова. По сей день она остаётся классикой сатиры и одной из вершин русской драматургии. Пьеса послужила источником многочисленных крылатых фраз, таких как «Счастливые часов не наблюдают», «А судьи кто?», «Свежо предание, а верится с трудом», которые популярны до сих пор, хотя многие уже не помнят, откуда они появились.

Чтение русской классики с использованием современных технологий набирает популярность по всему миру. В сентябре 2015 года был запущен международный проект «Чехов жив», в рамках которого в течение суток от Лондона до Гонконга и Сахалина прошли театрализованные онлайн-чтения произведений русского писателя. В мероприятии приняли участие Олег Табаков, Рената Литвинова, Константин Хабенский, Ирина Слуцкая и многие другие исполнители.

В 2014 году компанией Google и музеем-усадьбой Льва Толстого «Ясная Поляна» был организован международный марафон «Каренина. Живое издание». Тогда в разных уголках мира собрались сотни ценителей творчества Толстого и в течение 36 часов читали роман от начала до конца. В чтениях приняли участие 723 исполнителя из России и других стран. Проекты призваны повысить интерес молодёжи к русской классической литературе и показать, что сегодня она так же актуальна, как и раньше.

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