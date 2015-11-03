Лондон, 3 ноября, 2015, 18:05 — ИА Регнум. 1 ноября на канале ВВС впервые был показан трейлер новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщила ежедневная газета Великобритании The Guardian («Гардиан»). Шестисерийный фильм экранизирует британский режиссёр Том Харпер, автор сериалов «Острые козырьки» и «Плохие». Сценаристом картины стал Эндрю Дэвис, который уже адаптировал для экрана роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», а также произведения Джейн Остин, Чарльза Диккенса и Уильяма Теккерея. ИА REGNUM сообщает что просмотр ролика в России с официальной страницы BBC в YouTube запрещен.

Цитата из к/с «Война и мир». реж Том Харпер. 2016. США, Великобритания Сцена балла

Съемки картины проходили в России, Литве и Латвии. В Санкт-Петербурге местом действия стали Дворцовая площадь, Воронцовский и Екатерининский дворцы, в Доме ученых был создан дом Пьера Безухова. Роль Андрея Болконского исполнил британский актёр Джеймс Нортон («Белль», «Гонка»), Пьера сыграл американец Пол Дано («Нефть», «Маленькая мисс Счастье»), роль Наташи Ростовой получила известная по диснеевской киносказке «Золушка» Лили Джеймс.

Мини-сериал 2016 года станет десятой экранизацией «Войны и мира» и второй, которую делает BBC.

Впервые роман экранизировали в 1913 году. Это было немое кино режиссёра Петра Чардынина, где роль Андрея Болконского исполнил Иван Мозжухин.

Первая звуковая киноверсия романа была иностранной: фильм совместного производства США и Италии с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой появился в 1956 году. В своих воспоминаниях Одри Хепберн писала, что Наташа была самой сложной ролью в её жизни. Над адаптацией романа работали шесть сценаристов, однако, по мнению советских кинокритиков, они чрезмерно упростили изначальный замысел Толстого, оставив только две сюжетные линии. Картина трижды номинировалась на премию «Оскар» и дважды на премию BAFTA, однако получила лишь «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм на иностранном языке в 1957 году. Несмотря на звёздный состав, лента не снискала успеха у западноевропейской публики. Однако, считается, что именно эта экранизация побудила руководителей советского кинематографа задуматься о масштабном отечественном фильме по роману «Война и мир».

Возможно, что так появился замысел знаменитой ленты Сергея Бондарчука 1965−1967 годов. Киноэпопея в четырёх частях стала одним из наиболее масштабных проектов в мировой и советской кинематографии, наряду с такими картинами, как «Освобождение» Юрия Озерова и «Тихий Дон» Сергея Герасимова. Создание фильма заняло около 6 лет, в ходе работы использовались коллекции 58 музеев страны, свыше 40 предприятий производили вооружение и экипировку. В одной только панораме Бородинского сражения было занято около 15 тысяч человек пехоты. На постановку «боя» израсходовали 23 тонны взрывчатки и 1500 снарядов.

Кинокартина завоевала премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 1969 году, а Сергей Бондарчук получил статус ведущего советского режиссёра. Как и любая масштабная лента, фильм «Война и мир» вызвал неоднозначную реакцию кинокритиков. Бондарчука обвиняли в «слишком буквальном и дидактическом следовании литературному первоисточнику» и излишней консервативности метода для эпохи экспериментов 1960-х годов, когда были сняты такие новаторские ленты, как, например, «Летят журавли» Михаила Калатозова. С другой стороны, было отмечено очень бережное отношение режиссёра к тексту. Литературный критик Лев Аннинский писал: «Несколько лет он (Бондарчук) дышал Толстым, как святыней, боясь отступить даже в букве, последней деталью дорожа, как целым монологом или характером». В сравнении с голливудским фильмом 1956 года, где акцент был сделан на романтической сюжетной линии, картина Бондарчука была отмечена как значительно более масштабная и глубокая.

Судя по рейтингам ожиданий, мировая общественность с нетерпением ждёт новой экранизации романа. Премьера сериала состоится в Великобритании зимой 2015 года, точная дата релиза в России пока неизвестна. Культурный обозреватель ИА REGNUM Наталья Эфендиева считает:

«В новой экранизации не вижу ничего предосудительного: британцы с большим уважением относятся к русской классике, поэтому, думаю, что в фильме не будет событий, которые вызовут гнев нашей публики. В конце концов, мы же экранизировали «Женщину в белом» и «Шерлока Холмса». Интересен свежий, не закостенелый взгляд британских режиссёров на роман, судя про трейлеру, они отнеслись к тексту бережно, однако, вполне возможны какие-либо исторические ляпы. В любом случае не будем впадать в эмоциональный раж и посмотрим внимательно. Думаю, стоит порадоваться, что европейские режиссёры по сей день привлекают внимание зрителей со всего мира к шедеврам русской литературы».

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