Москва, 3 ноября, 2015, 14:14 — ИА Регнум. В Москве на Боровицкой площади 3 ноября заложили первый камень в основание памятника святому равноапостольному Великому князю Владимиру Крестителю. В торжественной церемонии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл на церемонии закладки камня памятника князю Владимиру

«Этот камень привезен непосредственно из Херсонеса. И огромное спасибо всем, кто вложил свою частицу души, копейку, время в памятник, который будет установлен и станет символом единства российской истории», — заявил в ходе церемонии Мединский.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил, что место установки памятника — Боровицкая площадь — было выбрано москвичами по итогам интернет-опроса. «Сегодня действительно знаковое событие для Москвы. Во многих городах России в разное время были возведены памятники, посвященные святому князю Владимиру, крещению Руси. В Москве такого памятника, к сожалению, возведено не было. И сегодня мы исправляем эту историческую ошибку», — заявил он.

Мэр также добавил, что одновременно с возведением памятника Владимиру Боровицкая площадь будет благоустроена.

После официальной церемонии, к месту заложения камня подошел один из противников установки памятника Владимиру на Боровицкой и попытался провести одиночный пикет. Протестующий развернул плакат, однако акцию пресекли сотрудники полиции.

Напомним, в сентябре депутаты Мосгордумы приняли решение об установке памятника князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве. Монумент по проекту скульптора и художника Салавата Щербакова планируют возвести весной 2016 года на народные пожертвования.

Как отмечал научный директор военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук Михаил Мягков, памятник Владимиру может объединить все славянские народы. Ранее планировалось, что памятник Владимиру будет возведен в Москве 4 ноября 2015 года, однако выбор места для монумента спровоцировал широкую общественную дискуссию. В частности, против установки монумента у стен Кремля выступали представители общественной организации «Архнадзор».