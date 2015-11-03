Париж, 3 ноября, 2015, 12:53 — ИА Регнум. Глава Франции Франсуа Олланд лично пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в климатической конференции ООН в Париже. Об этом французский лидер заявил 3 ноября в эфире радиостанции Europe 1.

Константин Коровин. Ночной париж. 1920-е

По его словам, у Москвы и Парижа есть разногласия по многочисленным вопросам мировой политики, однако по вопросу климата обе страны должны быть едины.

«У нас (РФ и Франции) могут быть разногласия в подходе по ряду сюжетов, но по вопросу климата мы все должны быть едины, поскольку эти вопросы касаются всего человечества», — говорит Олланд.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ, будет ли Путин участвовать в саммите по климату во Франции, заявил, что Москва будет представлена на должном уровне.

Напомним, климатическая конференция ООН будет проходить в Париже с 30 ноября по 11 декабря.