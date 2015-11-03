Вашингтон, 3 ноября, 2015, 08:50 — ИА Регнум. В понедельник, 2 ноября, NASA разместило на своем официальном сайте новые изображения спутника Сатурна Титана, сделанные станцией Cassini. На снимках запечатлены два региона космического тела, на которых были обнаружены дюны.

www.nasa.gov Титан, первый по величине спутник Сатурна

Изображение было сделано 25 июля этого года, разрешение 4 четыре километра на пиксель, с расстояние примерно в 730 000 километров. Как сообщается на сайте агентства, станция сфотографировала северную и южную части Титана. Также отмечается, что дюны на спутнике Сатурна отличаются от земных тем, что образованы не песком, а углеродом.

Заметим, что это космическое тело — самый крупный спутник Сатурна, из 62, он по размеру примерно вдвое больше Луны. Ученые намерены использовать снимки как источник информации, который может помочь понять процессы взаимодействия ветра и приповерхностных углеродов на Титане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 14 октября зонд космической станции Cassini приблизился к шестому по величине спутнику Сатурна Энцеладу, чтобы получить новые сведения об объекте. По плану это сближение стало финальным.

Этот спутник Сатурна, открытый астрономом Уильямом Гершелем в 1789 году, вызывает интерес ученых, потому что Энцелад считают единственным местом в пределах Солнечной системы, на котором помимо Земли, есть условия для зарождения и развития жизни.