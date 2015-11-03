Москва, 3 ноября, 2015, 08:00 — ИА Регнум. Законопроект о повышении возраста потребления алкоголя до 21 года вызвал споры об авторстве инициативы, передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября. Так, член Совфеда Антон Беляков с удивлением узнал о том, что законопроект о повышении возраста потребления алкоголя в предыдущей редакции представляет собой копию предложения сенатора Вячеслава Фетисова. «К моему удивлению оказалось, что они действительно совпадают, поскольку текст одного законопроекта фактически переписан с текста другого», — признал сенатор.

П.Соколов-Скаля. Стой, последнее предупреждение. Советский плакат. 1929

«Однако, «борцы за правду» не учли одно обстоятельство: я внес свой законопроект в 2009 году, а коллега Фетисов — в 2012-м. Представляется, что на основании данного довода спор об авторстве решается сам собой», — сказал сенатор.

«Насколько мне известно, член Общественной палаты Султан Хамзаев, именующий себя лидером проекта «Трезвая Россия», предложив сенатору Фетисову чужой законопроект, поставил последнего и других членов движения в крайне неудобное положение», — говорит парламентарий.

Он напомнил, что, согласно положениям Гражданского кодекса, право авторства на проект официального документа принадлежит его разработчику, как и любое иное авторское право, оно подлежит охране со стороны российского законодательства. «В настоящее время член Общественной палаты Хамзаев пытается устраивать публичные акции, выступать на телевидении, публиковать в соцсетях какие-то заявления», — говорит сенатор. «Вся эта суета носит для меня непонятный характер и периодически доходит до смешного. Например, недавно «поборники трезвости» сообщили прессе, что направят жалобу в комитет Совета Федерации по этике относительно того, что я перевнес свой законопроект, не посоветовавшись с ними. Но поскольку складывается впечатление, что самостоятельно готовить документы эти господа не умеют, думаю, и этой жалобы мы от них не дождемся», — заключил сенатор.

В конце сентября 2015 года Беляков внес в Госдуму новую редакцию законопроекта об увеличении с 18 до 21 года возраста, когда можно покупать алкогольную продукцию.