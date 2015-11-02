Ереван, 2 ноября, 2015, 14:02 — ИА Регнум. В Армении активно готовятся к проведению референдума по конституционным преобразованиям. День голосования назначен на 6 декабря. Изменения в случае их принятия в корне изменят политическое устройство Армении, превратив ее из полупрезидентской в парламентскую республику. Полномочия президента будут распределены между другими ветвями власти, в первую очередь, — исполнительной и законодательной. В этих условиях ключевыми вопросами являются перераспределение полномочий президента по ведению переговоров относительно карабахской тематики, а также военного управления страной. ИА REGNUM обратилось за комментариями этого ряда вопросов к члену специализированной Комиссии по конституционным реформам при президенте Армении Геворку Даниеляну.

Геворк Даниелян. Photolure

ИА REGNUM: Кому делегируются полномочия по ведению переговоров по карабахской проблематике проектом конституционных изменений — президенту, премьер-министру или спикеру парламента?

Внешние отношения, в том числе и ведение переговоров по карабахской проблематике, реализуются в рамках процесса заключения международных договоров, из чего вытекает, что эти переговоры может вести президент республики по предложению правительства. В частности, согласно 1 пункту 1-й части статьи 132 проекта конституции, президент республики по предложению правительства заключает международные договора. Это означает, что при ведении переговоров президент не может пользоваться действующим статусом президента полупрезидентской формы управления, не может вести непосредственные переговоры и по их результатам заключать международные договора. Он может лишь вести переговоры исключительно в рамках делегированных ему правительством полномочий. В случае возникновения в ходе переговоров непредусмотренных вопросов президент может высказать позицию, но она не может считаться официальной позицией Республики Армения с юридическими последствиями, пока в установленном порядке не будет утверждено правительством.

Из сказанного следует, что полномочиями ведения переговоров наделен и премьер-министр, который в свою очередь также может вести переговоры и заключать международные договора исключительно соответственно решению правительства. В данном случае премьер-министр более влиятельная фигура, поскольку наделен полномочиями главы правительства и, соответственно, возможностью определенным образом предопределять решения правительства.

ИА REGNUM: Согласно проекту, кто или какой орган может принимать окончательные решения по карабахской проблематике?

Согласно 2-у пункту 146-й статьи проекта, «правительство на основе своей программы разрабатывает и реализует внутреннюю и внешнюю политику государства». Из этого следует, что правительство в сфере внешней политики не абсолютно самостоятельно, поскольку она ее реализует только на основе своей программы, а исключительное право утверждения программы закреплено за парламентом. Еще одно важное обстоятельство — только заключение международного договора не предполагает его юридическую обязательность, за исключением случаев, когда он подлежит лишь утверждению. Однако наиболее весомые международные договора, в том числе указанные вами международные договора, вступают в силу только после ратификации Национальным Собранием.

Кстати, согласно 1-й части статьи 116 проекта, ратификации подлежат те международные договора, которые затрагивают область основных прав и свобод человека и граждан, а также обязанностей, имеющих политическую или оборонную суть, предусматривают членство Армении в международных структурах и так далее. При этом, подлежащие ратификации международные договоры рассматриваются Конституционным судом на предмет их соответствия Конституции и выдается заключение. Естественно, на ратификацию парламента могут быть представлены только международные договора, которые по решению Конституционного суда соответствуют Конституции. Добавлю, что, согласно 116-й статье проекта, отмеченные международные договора ратифицируются на уровне закона, а не решения, как сейчас, что увеличивает их юридический вес, тем более что они превалируют над законами.

ИА REGNUM: Кому по проекту делегируются полномочия верховного главнокомандующего республики?

В проекте понятие «верховный главнокомандующий» не предусмотрено. Согласно 3-й части статьи 155 проекта, самый высокий военный пост вооруженных сил — начальник главного штаба, кандидатуру которого по предложению премьер-министра должен одобрить президент в рамках предусмотренного законом срока. В невоенное время он подчинен министру обороны. Согласно же 4-й части статьи 155 проекта, в ходе войны премьер-министр является высшим главнокомандующим ВС.

Таким образом, в невоенное время главой ВС является начальник генерального штаба, подчиненность которого министру обороны определяется законом. Одновременно, необходимо иметь в виду, что вооруженные силы находятся в подчинении правительства. Решение относительно их применения может принять лишь правительство, и только в неотложных случаях это решение по представлению министра обороны может принять премьер-министр, безотлагательно информируя об этом членов правительства.

Рубен Грдзелян