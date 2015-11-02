Москва, 2 ноября, 2015, 13:07 — ИА Регнум. Выяснением обстоятельств крушения авиалайнера A321 занимаются две комиссии Ространснадзора и Росавиации, заявил генеральный директор «Когалымавиа» Александр Снаговский на пресс-конференции 2 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Снаговский

«224 человека — это великая трагедия. Авиакомпания делает все возможное, чтобы помочь родственникам и получить реальные результаты обследования гибели», — подчеркнул он.

Как, в свою очередь, заявил заместитель генерального директора компании по инженерному обеспечению Андрей Аверьянов, в 2001 году авиалайнер получал повреждения хвостового оперения, после чего самолет передавали на временный ремонт.

«Никаких замечаний в борт журнале перед вылетом не было. Самолет вылетал точно по расписанию», — отметил он. «Никаких повреждений (перед полетом) не было», — добавил Аверьянов.

О полной исправности лайнера заявил и заместитель генерального директора по организации летной работы «Когалымавиа» Александр Смирнов. «Самолет был в отличном техническом состоянии», — подчеркнул он.