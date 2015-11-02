Москва, 2 ноября, 2015, 12:54 — ИА Регнум. В ходе проверки инспекторами Россельхознадзора белорусских предприятий, поставляющих свою продукцию в Россию, было выявлено довольно много нарушений, в том числе и в молочной отрасли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявили в пресс-службе Россельхознадзора. «Мы придерживаемся своего изначального мнения — нарушения выявлены в достаточном объеме, то есть их довольно много», — сообщили в ведомстве.

agriculture.by Молочная продукция

При этом в Россельхознадзоре считают преждевременным говорить о предпринимаемых мерах в связи с выявленными нарушениями — «на сегодняшний день специалистами составляется предварительный отчет, который будет в самое ближайшее время направлен белорусским коллегам на ознакомление».

В Россельхознадзоре пояснили, что речь идет о последней проверке белорусских предприятий, поставляющих свою продукцию на территорию Российской Федерации, уточнив, что это касается как молочной, так и рыбной отрасли.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявлял, что со стороны Россельхознадзора во время проверки на белорусских молочных предприятиях «никаких существенных нареканий не было». Вместе с тем, по его словам, у Россельхознадзора были претензии к белорусским предприятиям по переработке рыбы.