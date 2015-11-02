Джэксонвилл, США, 2 ноября, 2015, 10:19 — ИА Регнум. Известный американский боксер, недавно получивший российское гражданство, Рой Джонс-младший поделился на своей странице в Facebook записью о том, что его друг Блейк Бортльз, квотербек американского футбола для Джексонвилла «Ягуары» Национальной футбольной лиги (NFL), приехал поддержать тяжело больного мальчика в больницу.

facebook.com/keepingupwithkhai Кхай Дэвидсон

«Мой приятель Кхай ловит мяч вместе с Ягуаром Блейком Бортльзом», — сообщил боксер на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что Кхаю Дэвидсону был поставлен диагноз «острый лимфобластный лейкоз».

Около полугода назад началось лечение мальчика. Для того чтобы собрать необходимую сумму $25 тыс. на лечение, был организован благотворительный фонд.

«Семья мальчика не знает, как долго продлится лечение и вообще, поможет ли оно», — говорится на сайте. Для Кхая каждый день — это битва, а с началом курса лечения организм мальчика стал приспосабливаться к лекарствам.

«Кхай — сильный мальчик, и каждый знает это, и если кто и может справиться с таким заболеванием, то это именно этот малыш», — отмечается в сообщении на сайте благотворительного фонда. За семь месяцев сбора средств удалось получить уже чуть более $18 тыс.

Узнав о тяжелом заболевании мальчика, пользователи соцсетей организовали группу поддержки Кхая в борьбе с его заболеванием. Хештег ‪#‎khaistrong‬ каждый день набирает по нескольку тысяч записей, где люди пытаются подбодрить мальчика.

После известия о том, что после трех тяжелейших недель мальчик все же смог немного поесть (до этого сразу после приема пищи Кхая рвало), и теперь ему немного лучше, Рой Джонс младший написал:

«Помолитесь за моего друга!»

29 октября на странице благотворительного фонда в поддержку больного мальчика сообщили, что в последние дни Кхаю стало лучше: он может понемногу сам пить, а его печень уменьшилась до нормальных размеров. Мальчик раньше с трудом мог передвигаться, поэтому видео, на котором он кидает мяч Бортльзу, выглядит очень воодушевляюще и дает надежду на скорое выздоровление мальчика.